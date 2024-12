Lara Álvarez dice 'hasta aquí' en TVE por una acusación: "¿Cómo te atreves? No lo consiento"

Este sábado, 28 de diciembre, TVE emitió su tradicional 'Gala Inocente, Inocente'. Entre las víctimas de las bromas este año estaban Lara Álvarez. La presentadora, que nos tiene acostumbrados a su cara más simpática y amable, puso de manifiesto que ella también tiene un límite.

La broma consistía en lo siguiente. La asturiana dio una clase de comunicación a un grupo de empresarios, pero lo que no sabía es que estaba siendo víctima de una inocentada. Nada más llegar al taller, Lara Álvarez conoció a Peter, un ejecutivo que quería aprovechar esta sesión para pedirle matrimonio a Mónica, otra de las empresarias que participaron en el taller.

Además, Peter pidió a la periodista que le ayudase a realizar esta importante proposición. Ella aceptó encantada, pero lo que desconocía es que Mónica era la misma mujer a la que había visto besándose con el jefe de la empresa de comunicación que había contratado este taller. Por lo que decidió no entrometerse en la infidelidad y continuó el curso con total normalidad.

Cuando finalmente Peter le pidió matrimonio a Mónica, esta le rechazó de muy malas maneras, confesándole que llevaba tiempo conociendo a otra persona. Lejos de quedarse ahí, la empresaria le dijo a Peter que Lara Álvarez la había visto besándose con el jefe de la empresa de comunicación. Ante esta situación, la que fuera presentadora de 'Supervivientes' intentó consolar a Peter.

Lara Álvarez pierde los nervios sin ser consciente de la inocentada

Sin embargo, él acabó reprochándole, visiblemente enfadado, que hubiese guardado silencio cuando ya conocía que Mónica le estaba siendo infiel. Hasta que la periodista le paró los pies, indignada por sus acusaciones: "¿Tú crees que yo me voy a meter en una movida de pareja? Yo no soy tu enemiga y tampoco soy tu foco. Vete fuera, habla con quien corresponda, pero a mí no me metas en tu movida. Estoy intentando ser lo más empática posible, pero hasta aquí".

Por si esto fuera poco, Manu, otro de los alumnos del curso, también lanzó varios reproches a Lara Álvarez, lo que le hizo perder la paciencia. "Has sido superprofesional. Tenías una información que no has utilizado para bien", le soltó. Algo que no sentó nada bien a la asturiana, que se revolvió contra él: "¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué clase de acusación estás haciendo? ¿Cómo te atreves?".

Más enfadada que nunca, y mostrando una cara nunca antes vista, la presentadora les espetó: "Lo que yo no consiento en ninguna de mis clases, y menos a personas que no conozco, es que se me acuse de algo sin motivo". La cosa fue todavía a peor cuando Lara tuvo que someterse a una evaluación sorpresa sobre su trabajo como profesora del taller.

Finalmente, el equipo del programa, viendo que estaba perdiendo los papeles, le comunicó que acababa de ser víctima de una inocentada. "La madre que os parió, la madre que os parió", clamó Lara Álvarez, quien se tomó con humor la broma y se alegró de haber sido víctima de la inocentada. Ya que cabe recordar que la 'Gala Inocente, Inocente' recauda cada año fondos para niños hospitalizados, una bonita causa con la que la presentadora estuvo encantada de colaborar.