'La Isla de las Tentaciones 8': Lista oficial de los 18 solteros y solteras tentadores en Telecinco

'La Isla de las Tentaciones 8' continúa calentando motores antes de su gran regreso a Telecinco. Además de desvelar las dos parejas televisivas que han probado suerte en el casting de este año, Mediaset ya ha puesto cara a los solteros y solteras encargados de poner a prueba las relaciones de esta nueva entrega.

Pese a que aún se desconoce la fecha exacta de estreno de la octava edición del reality, Telecinco ya ha comenzado a anticipar su regresp, dejando entrever un inicio inminente en enero de 2025. "Después de las fiestas, llega la fiesta", anuncia el último teaser lanzando por la cadena, en el que se puede ver cómo pasan de una estampa navideña al ambiente caribeño del programa asegurando que llegará "muy pronto".

El regalo que estabais esperando...🔥 La verdadera fiesta llega MUY PRONTO a @telecincoes con el estreno de la nueva temporada de #LaIslaDeLasTentaciones 🐍🍎 https://t.co/ONdpeQ6s8g pic.twitter.com/pYE32vA2Um — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 9, 2024

Y es que, este mismo martes 10 de diciembre se ha estrenado la primera entrega de 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones' en Mitele Plus, donde han quedado al descubierto las diez solteras y ocho solteros que ejercerán de tentadores en 'La isla de las tentaciones 8', además de las primeras imágenes del casting de parejas, encabezado por cuatro estrellas de realities.

Los solteros de 'La Isla de las Tentaciones 8'

Jesús, 28 años, Córdoba

Jesús, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Jesús tiene una empresa de cintas transportadoras y llega desde Córdoba. El tentador de 28 años asegura que se fija en cada detalle de las mujeres en busca de su media naranja. "Sé que voy a llamar la atención allí", advierte el soltero en su casting.

Kevin, 22 años, Las Palmas de Gran Canaria

Kevin, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Kevin es ganadero y estudiante de magisterio, tiene 22 años y llega desde Las Palmas de Gran Canaria con sus preferencias claras. "De primeras me puedo fijar tanto en una chica morena como rubia, pero tiene que ser más baja que yo y tener buen culo", asegura el soltero.

Agus, 25 años, Barcelona

Agus, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Agus tiene 25 años, llega desde Barcelona y actualmente estudia Ciencias y Teconologías del mar. Ya probó suerte en televisión en 'El conquistador' de TVE, pero en esta aventura tiene otro objetivo. "Me considero un chico sexy por el rollo del pelo y el surf. Me gusto y me quiero mucho", asegura el joven.

David Montoya, 30 años, Alicante

David Montoya, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

David aterriza en Republica Dominicana directo desde Alicante. Tiene 30 años y es taxista de profesión. Asegura que le da "morbo" las chicas con novio, y parece dispuesto a encontrar el amor en 'La isla de las tentaciones 8'.

Guille, 23 años, Barcelona

Guille, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Guille tiene 23 años, es de Barcelona y trabaja en un hospital como sanitario. "No vengo a agradar a nadie, vengo a mostrarme como soy yo", asegura el joven en su casting, donde se definió como "un chico 10".

Gerard, 29 años, Barcelona

Gerard, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Gerard es operario de almacén, tiene 29 años y llega directo desde Barcelona. El tentador se define a sí mismo como "muy vacilón" y en el casting lanzó una declaración de intenciones. "En mi pueblo me llaman Julio Iglesias, no paro", asegura el soltero.

Fran, 31 años, Almería

Fran, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Fran tiene 31 años y llega al paraíso desde Almería. Aunque el empresario no parece tener muy claro qué buscar sacar de esta experiencia única. "Llevo 30 años sin novia, para mí es muy complicado poder centrarme solo en una mujer", explica el andaluz en su casting.

Borja, 26 años, Estepona

Borja, tentador de 'La isla de las Tentaciones 8'

Borja tiene 26 años, es empresario y llega directo desde Alicante. Tiene muy clara cuál es su arma secreta de cara a 'La isla de las Tentaciones 8'. "Estoy seguro 100% que alguna de las novias va a salir conmigo de la mano", asegura en el casting mientras presume de su sonrisa. "Me encanta bailar y el contacto físico", añade.

La solteras de 'La Isla de las Tentaciones 8'

Érika, 23 años, Sevilla

Érika, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Érika tiene 23 años, llega directa desde Sevilla y vive una doble vida como gogó los fines de semana y estudiante de Estética el resto de días. La andaluza asegura en su casting que le gustan sobre todo "los chicos malos" altos y de ojos claros.

Nataly, 27 años, Málaga

Nataly, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Nataly es técnica en transporte internacional y llega a 'La isla de las Tentaciones 8' desde Barcelona con las ideas claras. Pese a que nunca ha estado con una chica, se define como un apersona bisexual, y advierte de entrada que una de sus principales aficiones es bailar sobre las mesas.

Mayeli, 26 años, Valencia

Mayeli, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Mayeli tiene 26 años, trabaja de comercial y aunque procede de Ecuador, se crió en Valencia. "Siempre que entro en una sala, las miradas van a mí", asegura la soltera a modo de carta de presentación, además de definirse como una mujer "explosiva".

Paula, 24 años, Granada

Paula, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Paula tiene 24 años, se hace llamar "la loba" yes maquilladora de profesión. Llega directa desde Granada y tiene claro qué es lo que le va a hacer brillar entre sus compañeras de 'La isla de las Tentaciones 8'. "Tengo la maldición de los niños con novia, y se me da muy bien porque todos caen", explica la tentadora, que se define como muy espontánea y temperamental.

Paloma, 25 años, Chiclana de la Frontera

Paloma, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Paloma tiene 25 años, es de Chiclana de la Frontera, Cádiz y ejerce como auxiliar de veterinaria. "Tengo nombre de pájaro, pero a veces soy un poquito cuervo", advierte la soltera dejando claras sus intenciones en 'La isla de las tentaciones 8'.

Miriam, 22 años,

Miriam, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Miriam tiene 22 años, es de Alicante y dirige una empresa de azafatas de eventos. "Cuando entro en una discoteca me tengo que quitar de encima a los chicos", advierte la soltera en su casting de 'La isla de las Tentaciones 8', asegurando además que brilla a menudo por su "don de gentes".

Raquel, 32 años, Ibiza

Raquel, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Raquel tiene 32 años, viene desde Brasil pero vive en Ibiza desde hace dos años, donde trabaja como abogada y modelo. "Soy una persona muy caliente y que enamora mucho", asegura la tentadora, que tiene claro que podrá seducir al chico que se proponga dentro del reality.

Sofía, 28 años, Tenerife

Sofía, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Sofía tiene 28 años, viene de Tenerife y compagina su trabajo de modelo con sus estudios de Contabilidad. "Según mi padre, tengo que ir casándome ya", explica la joven en su casting, donde aseguró que su mirada es lo que principalmente volverá locos a los chicos de 'La isla de las Tentaciones 8'.

Aída, 29 años, Alicante

Aída, tentadora de 'La isla de las Tentaciones 8'

Aída tiene 29 años y es de Galicia pero vive en Alicante. Biotecnóloga de profesión, parece tener claro que dentro de ella habita "una loba". "A veces necesito hacer un parón en Instagram para poder contestar a los chicos", advierte la soltera, que parece tener asegurado su éxito en República Dominicana.

Las dos parejas televisivas que se han presentado al casting

Por otro lado, en este especial de Mitele PLUS se han mostrado parte de los casting de parejas y tentadores que se presentaron para participar en esta edición. Dos parejas nacidas en distintos realities de televisión han probado suerte este año en 'La isla de las Tentaciones 8'. La primera de ellas, desvelada en el avance de Mitele Plus, está formada por Adrián Tello y Marta Jurado, la pareja que llegó hasta la final de 'Secret Story' en Telecinco.

Tras descubrir el amor en la casa de los secretos, la pareja busca poner a prueba su relación en República Dominicana. Lo mismo ha ocurrido con José Carlos Montoya y Anita Williams, que cruzaron sus caminos en 'El Conquistador' de TVE. Aún se desconoce si ambas parejas formarán finalmente parte del casting final.