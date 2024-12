Jenny Llada utilizó 'De Viernes' para desarmar a Bárbara Rey con cinco frases sentenciadoras

La primera entrevista de Bárbara Rey para 'De Viernes' continúa generando reacciones y conformando debates a la espera de la segunda entrega de este lunes, en la que se verá cara a cara con su hijo. Su relato sobre su relación con Juan Carlos I ha removido a algunas personas de su pasado, como Jenny Llada. La que fue su amiga durante la época del famoso affaire no ha dudado en denunciar las mentiras que la actriz compartió en el programa.

Sin ningún tipo de censura ni límites, la vedette se sinceró en 'Bárbara Rey: Mi verdad' sobre sus idas y venidas con el rey emérito, la verdadera naturaleza de su relación y las presiones que sufrió durante años por su historia de amor. Fue ahí donde entraron en juego las persecuciones por parte del CSIC y la traición por parte de la que consideraba una buena amiga.

Jenny Llada se defiende de las acusaciones de Bárbara Rey: "No eras amiga mía ni de nadie"

Desde el espacio de Telecinco, la madre de Ángel Cristo señaló a Jenny Llada por haber orquestado junto al CSIC uno de los espionajes que vivió durante sus encuentros furtivos con Juan Carlos I. Bárbara Rey la señaló por traicionarla cediendo su casa al organismo para seguir de cerca todos sus movimientos, incluso llegando a intervenir su línea de teléfono. Pero la tercera en discordia no ha tardado en acudir a plató para defenderse de los ataques que recibió.

Después de lo dicho por Bárbara Rey, Jenny Llada no tarda en responder con un reto: ¿se atreverá al cara a cara?



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/F5V8Enlmah — De viernes (@deviernestv) December 13, 2024

"Yo sí era amiga tuya, pero tú has demostrado que no eras amiga mía ni de nadie. Solo te quieres a ti misma y al dinero", ha sentenciado la ex amiga de la vedette durante la última entrega de 'De viernes', llegando a acusar a la actriz de "pusilánime". "No tiene narices a decir las cosas claras y por su nombre. Fue muy cobarde, hablaba solo de muertos y gente que no puede contestarle", insistió Llada en el espacio presentado por Beatriz Archidona.

Días después de las confesiones de la artista, la que fue su amiga ha decidido echar por tierra todo su relato. "Todo lo que ha reconocido está ya demostrado", insistió Jenny Llada antes de que la conductora de 'De viernes' replicase sus últimas palabras. "Vosotros sí podéis contestar", señaló la presentadora mientras la vedette continuaba su cruzada contra la amante del rey emérito.

"Ella tenía una enfermedad, le gustaba el juego"

"La mentira más grande es que alquilé mi casa al CSIC, no se lo cree ni ella", añadió Llada haciendo oídos sordos a la advertencia de la presentadora, tratando de defenderse de las acusaciones sobre el espionaje en su casa. "Ella tenía una enfermedad, le gustaba el juego", añadió entonces para regresar a lanzar acusaciones contra la madre de Ángel Cristo, que aún no ha finalizado su relato en 'De Viernes'.

Jenny Llada también puso el foco sobre el narcisismo de la vedette y cómo esto jugó un gran papel en sus distintos chantajes al rey emérito durante los años de su affair. "Cuando veía programas que presentaban otras actrices, decía que le habían quitado el papel. Creía que todo tenía que presentarlo ella como artista", añadió la actriz para zanjar su dura intervención en el programa de Telecinco.