Solo faltaba Jaime Peñafiel por retratar así a Bárbara Rey en 'TardeAR': "Ella no folla gratis"

Desde que Bárbara Rey decidiera hablar por fin sin reparos de su relación con el rey emérito son muchos los rostros que se han manifestado al respecto. El último en pronunciarse ha sido Jaime Peñafiel. El periodista se ha despachado a gusto contra la ex vedette en una entrevista exclusiva en 'TardeAR'.

"Con todo lo que se está hablando en los últimos días y con todo lo que está contando Bárbara Rey falta una voz y la tenemos, Jaime Peñafiel. Jaime que es uno de los periodistas más críticos con la corona, pero muy defensor de Juan Carlos I en el pasado nos ha concedido en exclusiva una entrevista. Atención porque él achaca todo lo contado por Bárbara Rey al gen infiel de los Borbones y asegura que esta relación solo se basó en el sexo", avanzaba Frank Blanco.

Tras ello, 'TardeAR' ofrecía la reacción de Jaime Peñafiel a la entrevista de Bárbara Rey en Telecinco. "Me ha dado pena y me ha dado asco y me ha indignado", empezaba reconociendo el mítico periodista experto en casa real.

"Ha contado con todo detalle su primer encuentro sexual, siempre con dinero de por medio. No sé si ella llegó a estar enamorada, porque Juan Carlos tenía mucho encanto. Pero era una relación sexual y económica, ella no follaba gratis, ni mucho menos no nos vamos a andar con eufemismos", proseguía diciendo Peñafiel sin ningún pudor.

"Me ha desagradado oír todas las cosas sin ningún pudor, engañando a la propia reina Sofía. La ha convertido en una cornuda. Hay que procurar no mezclarla. Bastante tiene ella con ser la mujer de una persona como Juan Carlos", añadía al respecto Jaime Peñafiel dejando claro todo lo que pensaba.

Lejos de quedarse ahí, Peñafiel insistía en que Juan Carlos I mantenía relaciones sexuales pagando. "Desde el primer pago, siempre pagado. Juan Carlos no ha mantenido relaciones gratuitas, le ha costado mucho dinero. Con Bárbara no había otra cosa, nada más que sexo, sexo y sexo", recalcaba.

"Yo he sido siempre defensor de Juan Carlos, pero ya no puedo defenderle. Hace unos años hice una entrevista a la reina Victoria Eugenia, y hablando de sus tragedias con Alfonso XIII, salió a colación la genética de los Borbones. Me dijo que su marido era prácticamente Borbón, es decir, follador, como mi nieto Juan Carlos", concluía Peñafiel.

Y cuando Iván García le preguntaba al periodista por lo que piensa de Bárbara Rey, Peñafiel no se lo piensa. "Bárbara siempre ha sido una mujer muy guapa, era un cañón de mujer y encima era apasionada y sexualmente atractiva y se comportaba en la cama como parece que se comportaba pues que más vamos a pedir", soltaba. "Ella no tiene pudor, no hay otra cosa más que sexo, sexo y sexo", añadía.