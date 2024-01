El imbatible palo de Paloma del Río hacia Jaime Peñafiel tras sus bulos de la Reina Letizia

Jaime Peñafiel volvía a levantar la polémica hace unos días con sus reprochables comentarios sobre la Reina Letizia. Y es que aunque el periodista siempre ha demostrado su animadversión hacia la mujer de Felipe VI, hace unos días cruzaba todos los límites que han llevado incluso a el diario El Mundo a despedirle. Sobre el periodista se ha manifestado públicamente Paloma del Río.

Hace unos días, el periodista cuestionó la maternidad de la Reina, llegando a asegurar que era estéril y que tuvo a sus hijas gracias a los óvulos de su hermana, Erika Ortiz. Incluso la llegó a culpabilizar del suicidio de esta. Todo ello sin ningún tipo de prueba y aludiendo únicamente a «fuentes fiables».

Así, después de que otras periodistas como Ana Pastor, Toñi Moreno o Rosa Villacastín se pronunciaran en contra de los lamentables ataques de Jaime Peñafiel a la Reina Letizia, ahora ha sido Paloma del Río la que ha querido manifestarse públicamente y dejar claro lo que piensa de su compañero de profesión.

La que fuera comentarista deportiva de RTVE aprovecha un tuit de Pilar Eyre en el que la periodista dice que echa de menos la defensa de los monárquicos a la reina Letizia. «Echo a faltar, en la defensa de Letizia, a los monárquicos. Al menos yo no he leído ningún mensaje que empezara ‘yo soy monárquico y…’ Siempre es ‘yo no soy monárquico, pero…’ o ‘yo soy republicana , pero…’ Qué nos enseña esto?», preguntaba Eyre en su mensaje en «X».

Y al verlo, Paloma del Río no se contenía con su respuesta a su compañera. «Hay periodistas, Peñafiel es uno de ellos, que se han quedado en el siglo XX y que se creen con el derecho de insultar, menospreciar y atizar a tod@ el que se ponga por delante con esa superioridad moral con la que ellos mismos se han investido y que yo creo que no tienen», destaca la periodista.