Isabel Rábago revela que es lo que le quita el sueño a Bárbara Rey tras su contrato con Mediaset

Quedan solo cinco días para que Bárbara Rey rompa su silencio tras un año sin querer contestar a nada sobre las acusaciones que ha lanzado su hijo Ángel Cristo y a la publicación de las fotos y los audios sobre su relación con el rey. Y hay mucha expectación por saber qué dirá y cuál será su actitud. Por eso, este miércoles Isabel Rábago ha dado todas las claves en 'Vamos a ver' tras haber hablado con la ex vedette.

"Ella está en Marbella. La entrevista será grabada en las próximas horas, yo le he preguntado que como se encuentra y ella me ha dicho que desde que ha firmado el contrato le cuesta mucho conciliar el sueño porque es muy consciente de que no es una entrevista más. Es muy consciente de que va a tener que hacer frente a polémicas, situaciones, hechos muy concretos, a nombres propios y a fechas que ella siempre o ha evitado o simplemente ha pasado por encima y las ha contado a su manera", empezaba destacando Isabel Rábago tras haber hablado con ella.

Tras ello, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha dejado claro que Bárbara Rey no va a poner ningún tipo de veto y cuál será su actitud con respecto a su hijo Ángel Cristo. "Ella va a dejar claro que nunca ha mentido y que quizás el error que ha cometido es no haber entrado en determinados temas que ahora si que va a entrar. Me ha dicho que no hay veto ninguno, que va a contestar a todas las preguntas que se le hagan y es más, que si no se le hace ninguna pregunta y ella considera que hay algo que puntualizar lo va a puntualizar. Y va a ser dura sobre todo con los episodios de su hijo pero me da la sensación de que no va a hacer sangre respecto a su hijo", aseveraba Isabel Rábago.

Isabel Rábago cuenta el objetivo de Bárbara Rey con su entrevista

"Yo la he visto serena pero muy consciente del momento al que se enfrenta", proseguía diciendo la periodista. "Claro porque además imagino que se enfrentará a las fotografías y los audios", apostillaba Joaquín Prat. "No sé como va a ser la estructura del programa, sé que la primera entrevista va a ser solo con los presentadores pero que va hablar de todo va a hablar de todo y no será la única intervención que va a tener", explicaba la periodista.

Por su parte, Kike Calleja, que también ha podido hablar con Bárbara Rey apuntaba que ella puede aportar pruebas de cómo ha sido la relación con su hijo y todo lo que su hijo ha dicho de ella. "No sé si va a sacar todo lo que ella tiene porque sería dejar a su hijo en mal lugar", apuntaba el colaborador. "Ahh quiere desmontar a Ángel, ¿pero va a hablar de su chantaje al rey o no?", se preguntaba Joaquín Prat. "A mí me ha dicho que se va a defender absolutamente de todo", le contestaba Kike Calleja.

"Su idea no es desmontar a su hijo. Su idea es, a vosotros os han contado una historia ahora me vais a permitir que yo os la cuente desde mi experiencia y las situaciones que no se han contado como son. Y ya está. Hay cosas que las tiene que contar ella porque solo le corresponde a ella. Y es más insisto que no va a hacer sangre de su hijo", añadía Isabel Rábago.