Hasta Nacho Abad y Antonio Naranjo dejan retratado a Feijóo y el PP: "Se les ha ido la pinza"

Este miércoles, el Partido Popular ha vetado en el Senado la proposición de una nueva ley antiokupas provocando así que la norma vuelva al Congreso. Un asunto que Nacho Abad llevaba a la mesa de debate de 'En boca de todos' para conocer la opinión de sus colaboradores.

Esta ley permitiría que los procesos de okupación que, hasta ahora se solucionaban en un plazo entre 4 y 9 meses, tuvieran que pasar por un juicio rápido. Sin embargo, el PP que controla el Senado ha decidido vetarla pues considera que hay tecnicismos en este proyecto de ley que tenían que ser revisados.

Antes de conocer cuál era la opinión de sus tertulianos, Nacho Abad tomaba la palabra en 'En boca de todos' para dejar retratado a Alberto Núñez-Feijóo al no entender este movimiento por parte del PP.

"¿Alguien me lo puede explicar? De verdad, pienso que vivo no sé ¿Feijóo no piensa?", se preguntaba Nacho Abad completamente sorprendido por lo que ha hecho el PP. "Está media España diciendo que quiere una ley antiokupas y antiinquiokupas, la aprueban Bildu y ERC, ¿y ahora va y la tumba el PP?", proseguía cuestionándose el presentador.

Antonio Naranjo trata de explicar lo hecho por el PP ante la pregunta de Nacho Abad

Tras ello, era Antonio Naranjo el que le contestaba. "No es que estén en contra de una ley antiokupas, es que en el trámite parlamentario han detectado cosas que pueden alterar el cumplimiento de este objetivo", trataba de explicarle el colaborador.

"Pero que lo expliquen ellos, porque todo el mundo lo que piensa es que por algún tipo de locura transitoria se les ha ido la pinza y se han puesto ellos mismos a favor de la okupación, lo cual no es verdad, pero que lo expliquen ellos... Si pueden", sentenciaba el colaborador de Nacho Abad.

Por su parte, Rebeca Marín se quedaba completamente estupefacta por el movimiento del PP. "La vivienda es un problema, es decir, el acceso y el derecho a una vivienda es un gran problema y no tanto la ocupación", destacaba la colaboradora.

"Provoca muchísima inseguridad y la ocupación son todos los días. Hay gente vinculada con las drogas, con robos y es un virus que se contagia a todo el barrio. Es gravísimo", concluía Nacho Abad tras escuchar a sus compañeros de 'En boca de todos'.