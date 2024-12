Frank Blanco paraliza 'TardeAR' ante lo que han emitido en directo: "Pedimos disculpas"

Este viernes, 'TardeAR' arrancaba con Frank Blanco junto a sus colaboradores de la tertulia VIP y Juan Luis Galiacho de pie pues se iba a revelar el nombre de la primera mujer con la que la reina Sofía pilló a Juan Carlos I en una situación comprometida.

Así, 'TardeAR' iba a destapar quién fue la primera amante del rey emérito ahora que se está hablando de sus infidelidades por los audios y fotografías de Bárbara Rey. Y al igual que la ex vedette esa mujer también era conocida pues era una folclórica.

A lo largo de la tarde, Juan Luis Galiacho iba dando pistas de qué mujer fue la primera amante del rey Juan Carlos I en 'TardeAR'. Así, se revelaba que era folclórica, hizo cine y que Julio Iglesias versionó su "Me va, me va" e incluso actuó para Kennedy. Pero no fue hasta 'salseAR' cuando se descubría de quién se trataba.

Tras destapar varias piezas de un puzzle, 'TardeAR' mostraba en el pantallón una imagen de Sonia Priego, La Húngara, una de las cantantes más reconocidas del flamenco actual. Algo que hacía que todos los colaboradores empezaran a reírse al darse cuenta del garrafal error. "¿En serio?", preguntaba Frank Blanco sin saber que estaba sucediendo.

Frank Blanco, tras el garrafal desliz de 'TardeAR': "Ha habido un error terrible"

"Habéis puesto a Sonia, La Húngara", aseveraba Marisa Martín-Blázquez mientras Leticia Requejo le enviaba un beso a la cantante. Tras ello, Frank Blanco pedía que pusieran las imágenes en las que salía realmente la primera amante del rey. "Ha habido un error terrible", confesaba el presentador. "Es que no es húngara, es polaca", gritaba Miguel Ángel Nicolás.

"El decir que son 'las cosas del directo' arregla las cosas siempre", destacaba Frank Blanco mientras le pedía a Juan Luis Galiacho que le acompañara al sofá. "Vamos a aclarar esto. Necesito que esto se entienda en casa que puede parecer un vacile y no lo es. A ver la artista que reúne todos los requisitos y coincide con todas las pistas es La Polaca, saquemos a La Húngara de la ecuación, pedimos disculpas", trataba de explicar el presentador de 'TardeAR'.

Después era Juan Luis Galiacho quien daba todos los detalles de la mujer. "Le llamaban la Polaca pero se llamaba Josefa, nacida en Lavapiés en 1949 y falleció en 2010 de un cáncer. Era la gran rumbera de aquella época y empezó a bailar en la compañía de José Greco y hacían una danza que era la danza polaca y a partir de entonces la llamaban la polaca", aclaraba el colaborador.