Frank Blanco da que pensar verbalizando una reflexión que abunda mucho sobre Bárbara Rey

Bárbara Rey continúa en el centro de la polémica tras la ristra de titulares que dejó en la primera parte de su entrevista para 'De viernes' este pasado lunes. 'TardeAR', al igual que otros espacios de la cadena, continúa estructurando tertulias alrededor de sus palabras sobre Juan Carlos I. Y este jueves, Frank Blanco no dudó en sincerarse con sus compañeros sobre lo que no le llegó a convencer de esta última exclusiva de la vedette.

Ana Rosa Quintana contaba este jueves con toda una mesa de expertos para analizar las últimas confesiones de la actriz sobre el rey emérito, entre ellos Mario Vaquerizo, Bea Archidona o el que fue durante años el presentador de 'Zapeando'. Sin embargo, una exclusiva paralizaría el debate iniciado en el espacio mientras Javier Chicote explicaba cómo fueron los pagos del CNI a Bárbara Rey.

Frank Blanco, muy crítico con el relato de Bárbara Rey: "Está cambiando versiones"

La conductora de 'TardeAR' dio paso entonces a uno de sus reporteros, que se encontraba en directo desde Málaga. A las puertas de su casa en Marbella, Bárbara Rey aparecía ante las cámaras del programa para pronunciarse por primera vez tras su entrevista en 'De viernes'. "No te puedo avanzar nada, ya lo iréis viendo en las promociones", señaló la vedette sobre las próximas entregas mientras Frank Blanco y sus compañeros escuchaban desde plató.

Frank Blanco y Mario Vaquerizo en 'TardeAR'

"No sé cómo se presenta. Todo depende… Ya estoy acostumbrada a que digan tantas cosas de mí", aseveró la madre de Ángel Cristo, que no quiso desvelar nada más de las entrevistas que están por llegar en 'Bárbara Rey: Mi verdad'. Entonces, Mario Vaquerizo fue el primero en pronunciarse. "Voy a lanzar un mensaje a favor de Bárbara Rey, me da igual lo que haya hecho si ha estado con el rey o no, pero es una profesional del medio", comenzó explicando.

"Otras cobran y luego no dicen nada. Bárbara está contando todo y como espectador lo agradezco", sentenció el colaborador para romper una lanza a favor de la actriz. Pero Frank Blanco no tardó en añadir su queja personal sobre la situación. "Estoy en tu equipo y estoy en tu barco, pero lo que pasa es que sí está contando todo... Pero se supone que ya lo había contado todo antes también y ahora va cambiando versiones", espetó el presentador.

"Ya no sé qué creerme y qué no"

"Es Bárbara Evolution y ya no sé qué creerme y qué no. Ahora le preguntan: '¿te quedan cosas por contar?' y responde 'no sé'. Pues oye, o lo sabes o no lo sabes", señaló con tono crítico el colaborador de 'TardeAR' antes de que Beatriz Archidona calmase el ambiente. "Le quedan muchas cosas por decir. La parte más fuerte viene ahora con los temas familiares", adelantó la conductora de 'De viernes'.

"Se va a hablar de la relación con los hermanos, de Sofía, de los hijos, si se arrepiente de cómo los educó…", continuó explicando Archidona cuando de repente Ana Rosa Quintana paralizó el debate para dejar clara su posición. "Este es el testimonio de Bárbara, como el de cualquier persona, ella cuenta su verdad y cómo la quiere contar y no cuenta lo que no quiere contarnos. Por eso hay que unir piezas y para eso estamos los periodistas para ver la otra parte", aseveró la de Usera.

Y Mario Vaquerizo no dudó en salir de nuevo en defensa de la vedette, distanciándose de la postura de Frank Blanco. "No hay que juzgar con mucha antelación porque no se puede escupir para arriba porque puede caernos para abajo. El dinero público no era de ella", subrayó el marido de Alaska. "El dinero público es de todos, no me vengas con esas", espetó rápidamente la presentadora antes de poner fin a la cuestión.