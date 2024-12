El recado directo de 'Espejo Público' a Sofía Cristo que pone en duda su futuro en Antena 3

'Espejo Público' ha puesto este jueves a Sofía Cristo de nuevo en el punto de mira tras dejar entrever que su futuro en Antena 3 se encuentra, más que nunca, en el aire. La hija de Bárbara Rey continúa su prolongada ausencia en el matinal de Antena 3, donde lleva meses sin ocupar su puesto de colaboradora. Y mientras el programa repasaba alguno de los momentos más destacados de este 2024, no han podido evitar lanzar una pulla a la DJ por su distanciamiento.

El espacio, conducido durante estas navidades por Lorena García, mostraba este jueves a la audiencia un vídeo resumen de algunas de las rupturas más sonadas de este año, y entre ellas, la hija de Bárbara Rey era una de las protagonistas. "Cositas llevan pasando desde hace tiempo entre Sofía Cristo y Sandra-Ly, y eso que este verano nos llevamos una bronca de nuestra colaboradora, o bueno, excolaboradora, que ya no me queda claro, lleva más de 70 días fuera", narraba la pieza del matinal.

La prolongada ausencia de Sofía Cristo en 'Espejo Público' y sus desencuentros en plató

Tras recordar el desplante de Sofía Cristo con el programa por la intromisión en su vida privada y lanzar la pulla sobre su posible salida de 'Espejo Público', el vídeo emitido cerraba con un clip de la televisiva en gesto serio. "No puedes afirmar que tengo pareja o no", sentenciaba la hija de la vedette al final de la pieza. Cabe recordar que la colaboradora no atravesaba su mejor momento con el matinal antes de despedirse hasta nuevo aviso.

Hace pocos meses, cuando las fotografías de su madre junto al rey emérito salieron a la luz, la hermana de Ángel Cristo ya se mostró muy tajante sobre lo que estaba dispuesta a aguantar en el espacio de Antena 3. "¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar", sentenció Sofía en su momento, llegando a enfrentarse con Susanna Griso en plató.

Y aunque más tarde resolvieron sus diferencias, Sofía Cristo ya había dejado claro en alguna que otra ocasión que su estancia en el magacín podría finalizar en cualquier momento. "A lo mejor a mí no me gusta comentar corazón, y me gusta comentar otras cosas. Me he retirado de los realities y de un montón de movidas. Entonces no, no me apetece comentar esto, no me apetece venir un miércoles y encontrarme con esta mierda", espetó la hermana de Ángel Cristo en junio de este año.

Su posible fichaje en 'GH DÚO 3'

Y cuando comenzaron los rumores de su posible fichaje en 'GH DÚO 3', que por el momento, coincide con su ausencia en 'Espejo Público', Susanna Griso y compañía se encargaron de llamar en directo a su colaboradora para cerciorarse de que seguía en el equipo de Atresmedia. "Sabéis que me cogí unos días que se han alargado un poco. Lo siento, pero los necesitaba", comentó en un primer momento a la presentadora sobre su tiempo alejada del programa.

"Creo que lo voy a seguir necesitando. Yo os echo de menos, en serio. Digo, estos se van a pensar que he fichado por Telecinco", aseguró Sofía Cristo a principios de diciembre, asegurando que prefiere mantenerse alejada por su salud mental. "Es un alivio que no te vayas a la competencia", replicó Susanna Griso a su compañera, sin saber que su ausencia se extendería hasta acabar el año.