El histórico ex corresponsal díscolo de TVE clama contra el 'Telediario' por este rótulo

Si algo caracteriza a José Ramón Patterson, histórico corresponsal de RTVE, es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de criticar a la cadena pública. Lo hizo cuando trabajaba en ella, y, con mayor motivo, lo hace ahora que ya está retirado.

Este miércoles, 26 de diciembre, el periodista no ha podido evitar saltar por un error garrafal en el Telediario de La 1 de TVE. Mientras la reportera informaba del operativo que busca al montañero perdido en los Picos de Europa, se podía leer un rótulo con un lapsus geográfico que no ha tardado en viralizarse por las redes sociales.

Uno de los más críticos con este error por parte de los redactores del Telediario ha sido, precisamente, José Ramón Patterson. "¿SOSTRES, CANTABRIA? ¿De verdad, @telediario_tve? Hasta donde sé, el operativo que busca al montañero leonés perdido en los Picos de Europa está en SOTRES, localidad del municipio de Cabrales, que, de momento, sigue siendo ASTURIAS", escribió en su perfil de X.

¿SOSTRES, CANTABRIA? ¿De verdad, @telediario_tve? Hasta donde sé, el operativo que busca al montañero leonés perdido en los Picos de Europa está en SOTRES, localidad del municipio de Cabrales, que, de momento, sigue siendo ASTURIAS. pic.twitter.com/XFDG8cFAa6 — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) December 26, 2024

José Ramón Patterson, muy crítico con la transformación de TVE

Esta no es la primera vez que José Ramón Patterson carga contra el ente público. El periodista también se mostró muy crítico con el cambio experimentado por 'D Corazón', el programa de crónica social presentado por Jordi González y Anne Igartiburu, al que llegó a comparar con 'Sálvame'.

"Mientras espero el Telediario, veo de refilón ese nefando programa de TVE1 llamado #DCorazón, impropio de una tv pública. Y, a parte de que no conozco a nadie de los protagonistas de las informaciones, tengo la impresión de estar viendo una versión de 'Sálvame"', escribió el periodista en X.

De esta forma, dejó claro que no está para nada de acuerdo con la transformación del espacio que antes presentaba Anne en solitario. Ahora, no solo lo conduce junto a Jordi González sino que, además, han incorporado a un grupo de colaboradores, entre los que se encuentran Carmen Lomana, Tania Llasera o Alba Carrillo. Su objetivo era darle mayor dinamismo. Aunque estos cambios no gustaron a todo el mundo, a la vista está.

En otra ocasión, también se mostró muy duro con la visita de Belén Esteban y María Patiño a 'La Revuelta' de Broncano. "Esta no es mi TVE, me la han cambiado. ¡Gensanta!", escribió José Ramón Patterson en la misma red social, que se ha convertido en su altavoz para decir alto y claro lo que piensa de la nueva RTVE.