La presentadora del 'Telediario' de TVE desmantela este bulo de Pablo Motos sobre Broncano

Cuando parecía difícil hacerlo peor, Pablo Motos hizo este lunes un polémico discurso en contestación a las acusaciones de David Broncano en 'La revuelta' de haberle dejado sin invitado con la entrevista de Jorge Martín y denunciar que era algo que venía haciendo desde hace años 'El Hormiguero'. Pero en su alegato, el presentador de Antena 3 coló varios bulos a los que han contestado con pruebas Silvia Intxaurrondo y Alejandra Herranz, presentadora del 'Telediario 1' de TVE.

Más allá de denunciar que había recibido una "agresión" el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de defender que lo de luchar por una entrevista exclusiva se había hecho siempre y confirmar las presiones a Jorge Martín para que no se sentara antes con Broncano; Pablo Motos quiso denunciar la mala praxis que según él se había cometido en TVE al llevar la denuncia de 'La revuelta' a sus informativos y programas.

Y es que para Pablo Motos fue una buena idea clamar que todo había sido una cortina de humo de RTVE para tapar el escándalo de Víctor de Aldama. "Con la que está cayendo en este país. Con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del Gobierno y con la DANA y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. A todo el equipo del programa y a mí les cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió", aseguró.

"Esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando", añadía Pablo Motos junto a un titular de El Mundo que tuvo que ser desmentido de inmediato por Alejandra Herranz, presentadora del 'Telediario 1' y que el diario tuvo que rectificar.

Pero además, Motos señaló que "lo que era un mero malentendido con un invitado fue convertido en una de las noticias principales del Telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente". "Sinceramente, creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos", añadió el presentador en su discurso.

Pues bien todo lo dicho por Pablo Motos es falso tal y como se han encargado de desmontar tanto Alejandra Herranz como Silvia Intxaurrondo. "Una mentira no se convierte en verdad por repetirla muchas veces. Esa noticia de El Mundo es mentira. Los telediarios abrieron con el caso Aldama", recalca la presentadora del 'Telediario 1'.

Una mentira no se convierte en verdad por repetirla muchas veces. Esa noticia de El Mundo es mentira. Los telediarios abrieron con el caso Aldama. pic.twitter.com/C3zTy2EjjO — Alejandra Herranz (@AlexHerranz) November 26, 2024

Por su parte, Silvia Intxaurrondo también ha hecho lo propio tanto en su cuenta de "X" como en directo en 'La Hora de La 1' donde ha dejado a Pablo Motos completamente retratado al dejar claro que quién miente y desinforma es él y no RTVE.