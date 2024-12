Christian Gálvez no teme las represalias con lo que pronuncia de Ayuso: "Es indestructible"

Christian Gálvez es poco dado a hablar de política. Sin embargo, en una entrevista en El Español, el presentador que volverá a ponerse al frente de la gala de Nochevieja de Telecinco junto a Verónica Dulanto, no ha tenido reparos en hablar de Isabel Díaz Ayuso y lo que ha dicho sobre la Navidad.

Así, el presentador, que acaba de publicar "Te he llamado por tu nombre", una novela sobre la perseverancia y el espíritu humano en medio de la adversidad y que habla de Jesús de Nazaret, habla alto y claro sobre la religión en esta entrevista.

Así, Christian Gálvez reconoce que él perdió la fe a raíz de un viaje que hizo a Camboya y para hacer unos documentales sobre la pederastia. "Perdí la fe en Dios y en el ser humano, porque en ese mercado había niños y bebés, había una mierda terrible. He tardado mucho tiempo en volver a entender que no tiene nada que ver con la espiritualidad que haya unos cuantos ojos de puta en la tierra", asegura.

Pero toda la fe que había perdido la recuperó cuando se enamoró de la que dice que es la mujer de su vida, Patricia Pardo, copresentadora de 'Vamos a ver'. Con ella ha cumplido el sueño de formar una familia junto a sus hijas y el hijo de ambos, Luca. Sobre su hijo asegura que "va a tener una educación religiosa" pero luego tendrá la libertad de elegir lo que quiere.

Y ahora que estamos en Navidad, en el citado medio han querido preguntarle a Christian Gálvez que piensa de lo que dijo Isabel Díaz Ayuso hace unas semanas de que hay gente que quiere cargarse la Navidad, el presentador no se lo piensa. "Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad. Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo. Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana", responde sin pudor.

"Se quiere instrumentalizar. A ver, al otro lado del charco hay gente que empieza la Navidad en octubre. Es un instrumento político y competitivo, a ver quién pone el árbol más grande y las luces más bonitas. Y se pierde la esencia de todo esto", prosigue reflexionando Gálvez.

Y cuando le recuerdan que Ayuso se refería al escepticismo posmoderno de la izquierda atea, Christian Gálvez va un paso más allá. "No lo van a conseguir, porque la Navidad es indestructible. Por la sencilla razón de que llevamos 2.000 años. Yo creo, y al que no cree, no voy a intentar convencerle de que crea, pero le diré "si para ti es un cuentito, es el cuentito más bonito que se ha contado jamás". Y es el cuentito más arraigado, aunque fuese mentira", sentencia.

Christian Gálvez, crítico con Pedro Sánchez por no acudir a la misa de la DANA

Pero además de apoyar a Isabel Díaz Ayuso en lo de la navidad, Christian Gálvez tampoco tiene reparos en cuestionar a Pedro Sánchez por no haber ido a la misa de la DANA de Valencia o a la reinauguración de Notre Dame. "Me parece que en España hay un problema que no sé de qué complejo viene, y no lo digo sólo por Sánchez: hay políticos que no van al funeral de la DANA, o políticos que no van a la ofrenda del apóstol en Santiago. No tenemos representación en Notre Dame. Tenemos que mirárnoslo", asevera.

"Si tú te presentas a un puesto político tienes que hacerte cargo de cosas. Santiago de Compostela es un lugar de peregrinación mundial. Puedes creer o no creer, pero si hay una ofrenda al apóstol, creo que tienes que estar en representación de la gente de Santiago, para creyentes y para ateos, para todos", recalca.

"Representas a un país, no a una Iglesia, que también. Y porque es un hermanamiento con tu país vecino. Nuestro gran complejo es la falta de empatía y la falta de sentido común. Estamos polarizados", concluye Gálvez.