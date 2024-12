El nuevo proyecto de Christian Gálvez tras el varapalo de la cancelación de su programa

Hace casi dos semanas que Mediaset anunciaba que '¡Boom!' concluía sus emisiones en las tardes de Cuatro tras no haber renovado por nuevos programas después de no haber cumplido las expectativas de la cadena al apenas superar el 3% de media. Un nuevo varapalo para Christian Gálvez, que se vuelve a quedar sin proyecto.

Así, tras la cancelación de su último programa, Christian Gálvez no dudaba en pronunciarse. "En el tema de la tele yo no decido, tendrán que decidir por mí, pero bueno, yo estoy muy dispuesto, estoy en el banquillo y cuando me necesiten a salir a jugar, aunque sea de portero", confesaba ante la prensa cuando le preguntaban por la cancelación del concurso de Cuatro.

Más directa era su pareja, Patricia Pardo, al no dudar en lanzar un alto recado a la dirección de Mediaset. "Me gustaría que el talento y el sacrificio tuviera más peso a la hora de tomar decisiones, para todos los ámbitos. Parece que si no tienes un padrino detrás tienes que remar mucho más", soltaba la copresentadora de 'Vamos a ver'.

A la espera de saber qué le depara el 2025 a nivel profesional en televisión, lo cierto es que Christian Gálvez volverá a ser la cara de la Nochebuena y la Nochevieja de Telecinco por segundo año consecutivo. Así, el presentador será el maestro de ceremonias de las galas musicales que ofrecerá la cadena principal de Mediaset los próximos 24 y 31 de diciembre. Lo hará de nuevo junto a Verónica Dulanto ('Vamos a ver').

De esta forma, Christian Gálvez y Verónica Dulanto presentarán las dos galas musicales que Telecinco ofrecerá esta Navidad: 'Nochebuena contigo' (24 de diciembre), que acogerá las actuaciones de Fangoria, Nena Daconte, Carlos Baute, Dani Fernández y Omar Montes, entre otros artistas; y 'Nochevieja contigo' (31 de diciembre), que contará con Andy y Lucas, Efecto Pasillo, Azúcar Moreno, María Escarmiento y Veintiuno, entre otras actuaciones.

Por otro lado, cabe recordar que Christian Gálvez cuenta con una participación en Fénix Media Audiovisual, la productora que lanzó junto a dos ex directivos de 'Pasapalabra', Olga Flórez y Rafa Guardiola, que se encuentran actualmente al frente de la producción de 'Socialité' y serán los encargados de producir las Campanadas de Fin de Año que conducirán desde Lanzarote, Ion Aramendi y Blanca Romero en Telecinco y Cuatro a las 0:00 horas y posteriormente Ángeles Blanco y Ricardo Reyes a las 0:00 horas, hora canaria.