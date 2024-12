Belén Esteban toma un claro partido entre Cristina Pedroche y Broncano en las Campanadas

En plenas Navidades, la televisión se llena de programas especiales con los que amenizar las fiestas a todos los espectadores. Cada cadena ofrece una propuesta diferente cada año, pero son muchas las tradiciones que se repiten con gran éxito año tras año. Y en cada Nochevieja grandes clásicos como el especial de José Mota en Nochevieja o el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas.

Este último acontecimiento vuelve a estar en boca de todos una vez más, aunque en esta ocasión tiene que ver con otra decisión que no se ha tomado en Atresmedia, sino en RTVE, donde se ha producido la irrupción de David Broncano y Lalachus en La 1 con el gran éxito de 'La Revuelta'. Ahora, ambos cómicos han sido los elegidos por el ente público para presentar las Campanadas en la cadena pública.

De ello hemos hablado con Belén Esteban, quien en su día y junto a Jorge Javier Vázquez, dio a Telecinco las Campanadas con mayor audiencia de su historia. ¿Qué opina la princesa del pueblo del enfrentamiento televisivo entre David Broncano y Cristina Pedroche esta Nochevieja? ¿Con quién se tomará las uvas la colaboradora de 'Ni que fuéramos'? ¿Le gustaría volver a conectar con todos los españoles desde la Puerta del Sol? ¡Nos responde a todo!

En unas horas los españoles van a vivir las Campanadas.

BELÉN - Yo con Broncano y con Lalachus. Yo es que le tengo mucho cariño a ella y a David también. Y creo que las críticas que se han hecho han sido horrorosas, dejémonos ya de gilipolleces que nos vamos colgando cartelitos de "un mundo mejor, un mundo mejor". Venga, basta ya, ¿vale? Yo quiero gente que me haga reír y ella me hace reír y Broncano también. Yo, desde luego, puse un storie y lo tengo claro, en mi casa se va a ver La 1, Radio Televisión Española, sí.

¿Y nunca las has visto con Pedroche?

BELÉN - Lo he puesto para ver cómo iba vestida, pero yo en mi casa de toda la vida por tradición, se ve Radio Televisión Española, pero este año se va a ver más.

Pedroche siempre ha estado en Atresmedia, ¿tú tienes relación con ella?

BELÉN - Bueno, la última vez que la vi fue en el Madcool. Yo tengo buena relación con ella, estuvimos hablando, yo además iba con mi hija, se la presenté, y me llevo bien con ella, no tenemos ninguna… Me parece una tía muy maja.

¿Te gustan los discursos que da en Nochevieja?

BELÉN - Yo es que veo La 1, entonces lo veo así un poco. Cada uno dice lo que cree que debe decir y entonces creo que ella está en todo su derecho de decir lo que piensa.

¿Tú te volverías a ver dando las Campanadas?

BELÉN - Por supuesto.

¿En qué canal te gustaría verte?

BELÉN - En cualquiera que me llamara.

No, pero en uno de los grandes, ¿cuál sería el que más te gustaría?

BELÉN - No lo puedo decir, pero en cualquiera que me llamaran. Hombre, me haría ilusión TVE, pero porque mi familia siempre ve la cadena pública en mi casa, menos el año que las di yo con Jorge, todos los años la vemos en televisión, pero es por tradición familiar.

Luego hubo otro año que las dieron Mila, Kiko, María…

BELÉN - Estaba yo en plató. Yo lo di con Jorge y el año que lo dieron Mila, Patiño, Lydia y todos… Estaba yo en plató y ellos estaban allí, hacíamos conexiones. Esos dos años mi familia se aguantó y lo vio en Mediaset.

Y a la Pantoja no la viste entonces ese año.

BELÉN - No.

¿Tú no eres muy fan de la Pantoja?

BELÉN - A mí me gusta Isabel Pantoja como artista.

¿Pero amigas?

BELÉN - A ver, no somos amigas, yo soy familia de Anabel, pero ella a mí siempre me ha tratado muy bien, pero no hablamos por teléfono ni nada de eso.

Yo me imagino a las dos yéndoos a tomar unas cañas.

BELÉN - Pues no estaría mal, oye, pues algún día puede ser.