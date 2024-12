Ana Rosa se ve obligada a rectificar a un reportero de 'TardeAR' por lo que le suelta a Bárbara Rey

'TardeAR' seguía este jueves hablando sobre las declaraciones de Bárbara Rey y todo lo relativo a su relación con el rey emérito cuando de repente, Ana Rosa Quintana cortaba a todos sus colaboradores para conectar con Álex Álvarez, que estaba junto a la propia ex vedette en directo.

Y es que el reportero de 'TardeAR' lograba que Bárbara Rey se parara a hablar con él en pleno directo después de que en los últimos días se negara a hablar ante la prensa. "He tenido unos días de mucha tensión y mucho dolor, aunque no lo crean, pero estoy bien", reconocía.

"¿Cómo se presentan los próximos días? No sé si nos puedes avanzar lo que vamos a ver el próximo lunes", le cuestionaba Álex Álvarez. "Eso sí que no, ya lo iréis viendo en las promociones, porque como se presenta no lo sé, ya lo veremos en los próximos días pero como ya estoy acostumbrada a que digan tantas cosas de mí...", aseveraba Bárbara Rey.

Después, el reportero del espacio de Ana Rosa Quintana le reconocía a la ex vedette que la veía muy guapa y mucho más tranquila. "No sé si estás escuchando todo, tu hijo va este viernes al plató", le soltaba el reportero. "No tengo ni idea, me da lo mismo", reaccionaba Bárbara mientras en plató se escuchaba decir a los colaboradores que tampoco sabían esa información.

"¿Qué crees que puede contar?", le repreguntaba Álex Álvarez. "No sé nada, ni idea, yo tengo otras cosas que hacer y ya paso olímpicamente", respondía ella. "¿Y de lo que están diciendo de ti? ¿Te has liberado?", cuestionaba el reportero. "Soy muy mala, toda la vida he sido muy mala. Todo lo que yo digo es mentira y los demás tienen la verdad, han vivido en mi casa y debajo de mi cama, son muy listos, escucharlos a ellos que son perfectos y son personas con una moral muy respetable", añadía Bárbara Rey.

Ana Rosa Quintana desmiente a su reportero sobre 'De Viernes'

Justo después de despedir a la ex vedette, Ana Rosa Quintana se dirigía a su compañero para rectificarle en directo. "Álex esto lo hemos dicho siempre, ella es un animal televisivo. Yo no sé de donde te has sacado lo del hijo o alguien te lo ha dicho, pero no, que no, ahora le has dejado a la pobre Bárbara preocupada", le decía la presentadora. "Y Bea Archidona diciendo que no me he preparado las preguntas", apostillaba Frank Blanco. "Yo he cogido el móvil y me he puesto a preguntar pero no, no", aseguraba la presentadora de 'De Viernes'.

"Pues nos había llegado esa información Ana Rosa", se escudaba Álex Álvarez. Y es que en 'Ni que fuéramos' aseguraron que Ángel Cristo tendría apalabrada una entrevista en el programa para contestar a su madre, pero quizás será el próximo viernes cuando ya se haya emitido la segunda parte el lunes en la que Bárbara hablará de todo lo que ha dicho su hijo este último año. "Son informaciones que salen pero yo lo digo para que los espectadores no estén esperando algo que no es así", sentenciaba Ana Rosa Quintana.