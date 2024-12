Ana Garcés, Jana en 'La Promesa', se marcha repentinamente: giro de 180 grados en la serie

Vuelco insospechado en 'La Promesa' con lo ocurrido en el final del capítulo 484 emitido en La 1 de TVE. Jana Expósito, el personaje encarnado por la actriz Ana Garcés, ha desaparecido de forma súbita y nadie da con su paradero. No solo se ha esfumado ella, tampoco se localizan sus pertenencias. Se ha llevado todas sus cosas. ¿Significa eso que se ha marchado definitivamente?

En este giro de los acontecimientos hay gato encerrado. Es cierto que Jana cada vez se encontraba más nerviosa ante la inminente fiesta de compromiso. Las inseguridades le estaban minando su moral y no quedaba nada de su característico arrojo. La gota que colma el vaso ha sido enterarse de que, a sus espaldas, Manuel y Cruz acordaron inventarle un pasado para presentarla en sociedad y que nadie sepa que en realidad fue una sirvienta.

Jana Expósito lo siente como una gran traición de su prometido y, al principio, provoca un enfrentamiento entre la muchacha y Manuel que se ha sofocado pronto. Por eso, ha sido una sorpresa mayúscula que al finalizar el episodio llegaran noticias de una posible fuga.

¿Pero se trata de una falsa alarma o un malentendido o ha abandonado La Promesa de verdad? En el capítulo del próximo lunes, 16 de diciembre, se confirma que, efectivamente, la antigua doncella ha cogido su petate y se ha marchado lejos de palacio.

Jana causará así el mayor de los terremotos cuando quedan escasos días para la celebración de la pedida de mano. Una drástica decisión que descoloca a todos, pero, sobre todo, a Manuel, que se da cuenta de que él tiene gran parte de culpa en esta huida por su traición. Hasta esclarecer su paradero, de momento pide detener los preparativos de esa inminente fiesta.

Por su lado, Cruz no se sorprende en absoluto de lo ocurrido con Jana y descubriremos con más claridad que nunca que esto formaba parte de su truculento plan desde el principio para cargarse la relación con su hijo. Así, con la repentina y desconcertante marcha de Jana, la marquesa da por cumplido su objetivo; no importándole lo fatal que lo va a pasar Manuel, que, desesperado por no dar con ella, reconstruirá los últimos momentos de la doncella y habla con Gloria, la institutriz, sin saber que forma parte de ese plan perverso de su madre.

¿Es una marcha de un día o prolongada? Parece que el segundo escenario es el más probable. Jana seguirá sin aparecer a lo largo de la próxima semana añadiendo más desconcierto en La Promesa, y la preocupación y desesperación de Manuel y de sus amigas del servicio va en aumento. ¿Su retirada es definitiva? ¿Qué ha pasado para que haya renunciado a todo lo que había alcanzado hasta ahora?