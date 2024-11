Vanessa Bouza y Ruvens dinamitan el debate de 'Gran Hermano' con lo ocurrido justo al comienzo

Uno de los encuentros más esperados tras la salida de Ruvens de la casa de 'Gran Hermano' ha sido el de éste con Vanessa Bouza. Los dos concursantes mantuvieron arduas batallas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y el reality se ha encargado de recrudecerlas. De hecho, durante el debate dominical los dos han podido verse cara a cara en un encuentro marcado por los gritos y la tensión.

Tras ver un vídeo de sus broncas más destacadas, Vanessa le ha afeado su conducta ironizando: "Me has hecho cuarenta trajes eh. No me las has dicho a la cara. Estabas en un confesionario y estabas en otro sitio. A la cara no me lo has dicho. A la cara, ¿un posicionamiento? No eres claro tío, no eres claro". Como respuesta, Ruvens le ha afeado: "Tú llevas muchos platós y el mío es el primero". "Y tú eres director de cine y tienes mucha experiencia. No me vengas aquí de que no sabes nada, que lo sabes todo", se la ha devuelto ella.

El debate ha seguido encendiéndose entre los dos. "Si te he pedido disculpas y hasta con esas saltas... Si es que eres como un chihuahua", ha ironizado él hasta que Vanessa le ha soltado: "Salto porque me has hecho un montón de trajes. A mí y al resto de la casa. Que te hacías caquita Ruvens y aquí estás. Salí antes que tú, pero tú no tardaste en salir tampoco". Por su parte, Ruvens ha vuelto a la carga soltando: "Ella se cree que su momento son todas las galas por lo que parece". "Perdona, te estoy contestando. A ti lo que te viene bien es que te conteste", ha reaccionado la gallega.

Saltan chispas entre Ruvens y Vanessa 🫣#GHDBT11 pic.twitter.com/KDw8I9Okle — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2024

La indirecta de Ruvens a Vanessa por sus intervenciones en '¡De Viernes!'

Un poco más calmado, el último expulsado de 'Gran Hermano' ha comentado: "Disculpa, cuando me caliento se me van las formas. Lo de apisonadora sí pienso que lo eres... No me pareces mala persona, lo que siempre he dicho es que me pareces un animal herido porque habrás sufrido y te dedicas a morder al resto lo cual no es excusa". "A ver si te lo aplicas tú, que haces lo mismo con los demás", ha vuelto a incidir Vanessa.

Lejos de zanjar el conflicto, Vanessa ha vuelto ha afearle su conducta: "A la cara no dices nada, solo en un posicionamiento. El resto del tiempo vas por detrás cosiendo trajes". Una oportunidad que el concursante ha aprovechado para afearle sus intervenciones en '¡De Viernes!". "Un beso Vanessa, hasta el próximo viernes", fueron las aplaudidas palabras del joven quien ha vuelto a soltarle: "¿A ti quien te ha echado en falta? Un, dos, tres... Ah no, nadie".

Ruvens saca a la palestra a Javier e Ion zanja el debate

Como respuesta, la ahora exconcursante de 'Gran Hermano' se la ha devuelto soltando: "A mí la gente que me ha echado en falta es la habitación de las fresis no como la otra que se ha esfumado como tú... Como siempre, te luces, siempre vas a atacar. Eres el más inteligente Ruvens. Te lo sabes todo y tienes que estar dentro destripando un programa. Eres un cansino y no eres sincero. Eres un grandísimo estratega, deja de utilizar a la gente que hay ahí".

Ruvens tampoco ha perdido la oportunidad de atacar a Vanessa a través de un golpe bajo. "Perdón, pero hay una cosa que me encanta que es que hagas que tu marido abandone porque no puedes vivir sin él y ahora a la repesca, ¿qué? ¿Ahora te da igual?", han sido las críticas palabras del último expulsado de 'Gran Hermano' y a las que Vanessa no ha podido responder debido a la interrupción de Ion Aramendi.