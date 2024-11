Una exconcursante de 'Gran Hermano 2024' se va de la lengua con cuánto cobran los concursantes

Tras siete años de ausencia, 'Gran Hermano 2024' regresaba el pasado 5 de septiembre por todo lo alto a Telecinco. Con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas semanales y Ion Aramendi al frente de los debates, el reality show está cosechando grandes datos de audiencia, muy por encima de la media de la cadena de Mediaset.

En su gala inicial, 'GH 2024' registró un muy buen 17,4% de share, lo que se tradujo en algo más de un millón de espectadores, superando así al estreno de la última edición del programa. El éxito de la actual edición es, quizá, haber elegido a concursantes anónimos de lo más variopintos, y es que el casting es parte del éxito del reality.

A diferencia de los famosos que concursan en 'GH VIP', que van ya con un caché cerrado que varía en función de su fama y la repercusión que pueda generar su participación, los concursantes anónimos de 'Gran Hermano 2024' cierran su fichaje por un sueldo como el de que cualquier otro trabajo. Además, es el mismo para todos ellos, ya que todos parten de cero.

Elsa Mateos revela el sueldo de los concursantes de 'Gran Hermano 2024'

Ahora, gracias a una de las ex participantes de 'Gran Hermano 2024' hemos descubierto una curiosa cláusula del contrato que tienen que firmar antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Ha sido Elsa Mateos la encargada de desvelarlo en el pódcast 'Qué demonios pasa': "Tenemos un sueldo mensual y luego, por día, tenemos un extra y lo cobramos siempre que no digamos marcas. Hay que cumplir unas cosas y si tú no cumples eso, no te dan ese extra diario".

Elsa Mateos, que ahora opta a la repesca, ha demostrado ser una de las concursantes más sinceras de 'GH 2024'. De hecho, hace unos días pasó por el programa de Mtmad 'En todas las salsas', donde habló de su difícil pasado. Alejada de sus padres y hermanos, la bilbaína ha sabido salir adelante sola desde los 22 años. Aunque de todas esas vivencias, la joven ha aprendido muchas cosas, entre ellas, a valorarse y respetarse.

"Si tienes eso sabes lo que te mereces, lo que tienes que tolerar y lo que no y de quién si y quién no", aseguró Elsa, dejando claro que "me da igual quién seas. Si sobrepasas esos límites, si me faltas al respeto o no me quieres bien, no te quiero en mi vida". De esta forma dejó entrever el motivo por el cual no tiene relación con su familia desde hace 8 años. Todo eso le ha hecho ser una persona hermética, como así reconoce la exconcursante de 'Gran Hermano 2024': "Soy una persona cerrada, me cuesta abrirme, tengo miedo".