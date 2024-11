Un micro abierto pilla a Cristina Villanueva diciendo esto de Ferreras en 'La Sexta Noticias'

Este sábado, las calles de Valencia se han llenado de valencianos y valencianas indignados por la pésima gestión que se ha hecho de la DANA en la Generalitat Valenciana. Miles de personas han salido a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Y ante la dimensión de tal manifestación, La Sexta optaba por emitir un especial de 'La Sexta Noticias' con Cristina Villanueva al frente con la colaboración de Antonio García Ferreras.

Así, después de haber sido una de las cadenas que más se ha volcado con la tragedia de la DANA al cancelar la emisión de 'Zapeando' durante toda la semana pasada y este lunes y apostar por adelantar 'Más vale tarde' y de emitir especiales de 'El Objetivo' en prime time desde el miércoles pasado, La Sexta ha querido emitir también en directo la manifestación de Valencia contra la gestión de Mazón.

Cabe destacar que aunque la manifestación arrancaba a las 18:00 horas y hasta la televisión francesa lo estaba dando en directo no ha sido hasta las 18:45 horas cuando La Sexta ha arrancado un especial de 'La Sexta Noticias' con Cristina Villanueva en plató y numerosas conexiones desde diferentes puntos de la manifestación.

Pero además como es habitual en este tipo de especiales, Antonio García Ferreras como director de la cadena no ha dudado en colarse en el especial de 'La Sexta Noticias' a través de videollamada para analizar junto a Cristina Villanueva lo que estaba pasando en la manifestación.

Y justo casi al final del especial informativo cuando Ferreras se preguntaba que hará el PP nacional después de todo esto y si se alineará con el PP valenciano cuyo objetivo ahora es señalar a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica; se escuchaba a Cristina Villanueva hablando con dirección y realización sobre su compañero.

"¿Le digo adiós a Antonio? Me despido y me voy", se escuchaba decir por un micrófono abierto a Cristina Villanueva mientras Ferreras recalcaba que "hay gente que está ahí que lo que quiere es que dimita Mazón porque consideran que es una persona que no puede estar al frente después de una estrategia nefasta". "La gran pregunta es qué va a hacer el PP nacional, ¿se incorpora a esa estrategia de objetivo a batir Teresa Ribera? Es la gran cuestión a responder en los próximos días", sostenía el presentador de 'Al rojo vivo'.

"¿Me vale?", se volvía a escuchar a Cristina Villanueva preguntando sobre si esas palabras de Ferreras bastaban y servían para poner cierre a su conexión. Tras unos segundos de silencio, la presentadora de 'La Sexta Noticias' le daba las gracias a su compañero.