TVE da trabajo a Nuria Marín en este inesperado programa tras su despido de Telecinco

Desde que fuera despedida, y vetada, de Mediaset, Nuria Marín se ha reinventado. La que fuera presentadora de 'Sálvame' y 'Socialité' en Telecinco se ha convertido en toda una influencer en Instagram, donde tiene un blog, 'Royal Salseo', en el que comenta todos los 'salseos' relacionados con las familiares reales.

Además, está muy vinculada a la cadena autonómica catalana TV3, donde ha aparecido en diversos programas, como 'Love cost', 'Està Passant' y 'Tens un minut?'. Sin embargo, este jueves 21 de noviembre, ha dado el salto a TVE, apareciendo por sorpresa como colaboradora de '59 segundos', el espacio de debate político presentado por Gemma Nierga en la cadena pública.

Nuria Marín participó en el debate sobre las luces de Navidad, y lanzó una petición a los ciudadanos. La periodista catalana invitó a no dejarnos deslumbrar solo por las luces navideñas. Así como a recordar a quienes no pueden celebrarla porque no tienen un hogar o bien porque lo han perdido recientemente, como es el caso de las víctimas de la DANA.

Nuria Marín, nueva colaboradora de '59 segundos'

"Yo creo que es más importante el objetivo que el origen de la Navidad. Y yo creo que el objetivo de la Navidad era que las familias estuvieran juntas y que apliquemos los principios cristianos, que al final yo creo que son los principios del cinismo, que no hace falta que seas católico para aplicarlos. Y que seamos mejores personas y nos ayudemos", empezó diciendo Nuria Marín.

"Nos tenemos que acordar de que a pesar de que estemos ilusionados y poniendo luces de Navidad como locos, que nos acordemos de que hay personas que no pueden celebrar la Navidad como Dios manda. Porque algunas personas, por ejemplo, ni siquiera tienen casa y algunas la perdieron hace muy poco", sentenció la presentadora en su primera irrupción en '59 segundos'.