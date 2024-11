Santi Acosta tiene que intervenir ante lo que fue capaz de desvelar Isa Pantoja en 'De Viernes'

Este 22 de noviembre, Isa Pantoja ha regresado a '¡De viernes!' una semana después de anunciar su embarazo. La joven decidía dar un paso al frente y contar, por fin, en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco, los episodios más duros vividos con su madre y con su hermano, y que, hasta el momento, había sido incapaz de verbalizar.

Uno de esos episodios es el de la famosa manguera, del que tanto se ha hablado. El día de diciembre en el que su hermano, Kiko Rivera, le roció con una manguera. Un estremecedor momento del que Isa había preferido no hablar, hasta ahora: "A partir de ese episodio no se habla nunca más. Nunca tuve el coraje y me arrepiento, de no haberles dicho nada".

El consejo de Santi Acosta a Isa Pantoja

Ante estas palabras, Santi Acosta no pudo evitar sentarse con ella en el sofá y darle un cariñoso abrazo para reconfortarla. Temblando y echa un mar de lágrimas, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha confesado que, pese a todo, sigue queriendo a su familia y sintiéndose culpable: "A pesar de esto, les quiero pedir perdón por no haber cumplido expectativas como hermana y como hija, pero para mí hacer esto, y pedir perdón y poder contar todo, para mí es mucho más que el que la gente me crea o no".

"Estoy tranquila porque he contado lo que realmente es, lo que he vivido. Nunca se lo he contado a nadie. El único que sabía cómo eran las cosas era el padre de mi hijo", ha revelado Isa Pantoja. Al verla tan descompuesta, Santi Acosta no ha dudado en darla un consejo: "No tienes que pedir perdón a nadie. Una madre está para cuidar a sus hijos y defenderlos. Y un hermano igual". Unas palabras muy aplaudidas por el público presente en el plató, así como por los colaboradores, que asistían, con lágrimas en los ojos, al duro relato de la joven.

Sobre el polémico momento de la manguera, que conmovió a todos los presentes y a la audiencia que la veía en sus casas, la hija de la tonadillera se ha remontado al día en el que su madre se mostró desesperada por saber dónde estaba el teléfono de su hija. En un momento dado, Isabel llamó a Kiko Rivera. "Cuando abro la cancela estaban mi madre y mi hermano. Entonces, mi hermano coge y me dice 'quítate la ropa'. Estamos hablando de invierno y diciembre en Cantora, porque estaba todo mojado porque había llovido", ha empezado relatando.

Santi Acosta consuela a Isa Pantoja en 'De viernes'.

Isa Pantoja recuerda el momento del 'manguerazo'

Entre lágrimas, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha contado que "la manguera estaba enrollada. Él anda un poco, coge la manguera y entonces mi madre medio llorando, le dice: '¿qué vas a hacer Kiko?'. Entonces Kiko coge la manguera, yo me quedo en sujetador y en bragas, y entonces dice mi madre 'Kiko, yo no puedo ver esto'. Y dice mi hermano, 'pues si no puedes verlo, vete'".

Lejos de intentar evitar el tremendo momento, Isabel Pantoja se marchó del lugar. Según ha recordado su hija: "entonces es cuando mi madre se da la vuelta, se echa las manos a la cabeza y se va dentro de la casa. Y yo le grito 'dijiste que siempre estarías cuidándome'. Entonces se fue, y es cuando mi hermano abre la manguera y empieza a regarme".

En ese momento, Kiko Rivera "empieza a preguntar por dónde estaba el teléfono. Llega un momento que ni le escucho porque solo escucho 'eres una sinvergüenza'. Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío ni nada. Me quería morir, directamente. Me arrodillé y le pedí que no me hiciera nada por favor". Sobre la reacción de los que se encontraban en aquel momento en Cantora, Isa revela que "de todos los que estaban en la casa, el que sale es mi tío Agustín. Sale por la puerta y lo que dice es 'estás loco Francisco, estás loco. Para, cierra eso'".

El episodio de la manguera según su protagonista:



Su madre habría ignorado la situación y solo su tío Agustín intervino. Todo por un teléfono, mientras sería insultada al grito de: ¡sinvergüenza!



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/B4RP4WLKNG — De viernes (@deviernestv) November 22, 2024

Kiko Rivera humilló a su hermana dejándola en bragas y sujetador. Esto es horroroso. Desgarrador. #DeViernes pic.twitter.com/T6kXvxDhwU — 𝑴𝒖𝒚 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒏𝒆𝒚 (@muydedisney) November 22, 2024

La reacción de Isabel Pantoja tras el 'manguerazo'

Entonces, Agustín, "lama a una amiga de mi madre, van a buscar la toalla, y le dicen 'Kiko estás loco'. Entonces es cuando vienen con la toalla, me la ponen por encina y entramos a una chimenea, que estamos hablando de diciembre". Según ha contado Isa Pantoja en el programa de Santi Acosta, lo primero que hizo al entrar en casa fue devolver el teléfono con tal de que aquello terminara: "Toma el teléfono, quiero que esto acabe. Le digo tíralo a la chimenea, y lo tira a la chimenea".

En ese momento, Isabel Pantoja sí que intervino: "Mi madre viene y me lleva a su cuarto, donde el agua estaba más caliente, voy a ducharme, me deja ducharme sola. Entonces me veo la cara, me veo el pelo, no era yo, no me reconocía… Entonces ella empieza a ponerme el pelo como mejor. No hablamos del tema".

La joven reconoce que, hasta este momento, no había podido hablar de ese espeluznante momento: "Nunca he tenido el coraje, y me arrepiento de no haberles dicho quién sois para haber hecho eso. Ese no era mi hermano", ha sentenciado, sin poder evitar llorar, y provocando las lágrimas de Terelu Campos y Patricia Pérez, colaboradoras de '¡De viernes!'.