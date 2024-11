Quién es Natalia García, la nueva concursante de 'Pasapalabra' y rival de Manu Pascual

Si bien Ángel del Castillo llegó el pasado viernes a 'Pasapalabra' pisando fuerte tras derrotar a Alberto Rodríguez, su aventura en el Rosco tocó fin este mismo lunes. Durante su primer día de competición por el bote contra Manu Pascual, Natalia García se impuso al jubilado de Alicante, convirtiéndose así en la nueva aspirante de la Silla Azul.

La pasada semana, Alberto Rodríguez se despedía del concurso de Antena 3 tras diez entregas seguidas luchando por el bote después de que Ángel del Castillo le tumbase en duelo de forma inesperada. Y aunque el nuevo aspirante de la Silla Azul llegó cargado de ilusión y fuerza, Natalia García llegó este lunes para hacerse un hueco en el cara a cara contra Manu Pascual.

Natalia García, el nuevo rostro de la Silla Azul en 'Pasapalabra' tras fulminar a Ángel del Castillo

"Ella viene de Madrid y es Licenciada en Ciencias de la Información. Sus principales aficiones son el buceo y el bateo de oro en ríos", explicaban en 'Pasapalabra' durante la presentación de la nueva aspirante que pondría a prueba al jubilado. Y Roberto Leal no tardó en señalar el curioso pasatiempo de la concursante. "Es una afición en la que me metió el gusanillo mi hermano, que es Ingeniero de minas y se le da muy bien buscar todo tipo de minerales, fósiles…", comenzó explicando Natalia.

"Hace unos años empezó a probar lo del bateo de oro, metiéndote en el río y poniéndose a lavar piedras, y me metió el gusanillo a mí también. Es insignificante lo que encuentras, pero son mis insignificancias", aseguró con orgullo la madrileña. Lo que también dejó claro durante sus primeros minutos en el concurso es que dure lo que dure su paso por el programa, las risas están más que aseguradas. "¿Qué se siente?", preguntó Leal.

"¿Que me siente? ¡Ya estoy sentada!", replicó con humor la nueva aspirante al bote de 'Pasapalabra'. "Estaba muy tranquila hasta haber pasado la Silla azul, porque no tenía mucha confianza en mí, pero ahora… Bueno, vengo a jugar", confesó la concursante, que no tuvo dificultad en imponerse a un Ángel del Castillo algo sobrepasado por los nervios, pues confesó que no logró dominar el ritmo del programa.

"Mi contribución ha sido la absoluta nada"

Y es que, la debutante no corrió demasiada suerte en la mayoría de pruebas del programa, pero el plantel de rostros famosos que le acompañaron este lunes hicieron posible que terminase con el puesto de la Silla Azul. "Quiero agradecer a mis compañeros de penurias porque si no es por ellos… mi contribución ha sido la más absoluta nada", señaló la licenciada en Ciencias de la Información entre aplausos del público.

Por su parte, el veterano de 'Pasapalabra', Manu Pascual, continuó manteniendo amplia distancia con sus contrincantes finalizando con 23 aciertos y un solo error en el rosco de este lunes. La madrileña se conformó con cuatro aciertos menos que el favorito a llevarse el bote y dos fallos. Por lo que habrá que esperar a la cita de este martes para saber si Natalia García correrá la misma suerte de su predecesor o aguantará en la Silla Azul al menos 48 horas.