Quién es el nuevo concursante de 'Pasapalabra' que hace peligrar el futuro de Manu Pascual

El pasado viernes 15 de noviembre, Alberto Rodríguez se despedía de 'Pasapalabra' tras diez entregas al ver la Silla Azul arrebatada por un nuevo rostro. En concreto, Ángel Castillo, un jubilado de 70 años que logró hacer frente al aspirante al bote que manejaba entre sus mayores logros en el concurso haber eliminado a Nachu Mangut.

Pese a su potencial para convertirse en el longevo rival de Manu Pascual, la aventura de Alberto finalizó con la llegada de Ángel, y se despidió de la audiencia y su compañero con 4.800 euros de recuerdo. Aficionado de caminar y escuchar pódcast, el nuevo rostro de 'Pasapalabra' se presentaba ante la audiencia con un pequeño resumen de su vida.

Ángel del Castillo, el nuevo rostro de la Silla Azul que luchará contra Manu Pascual en 'Pasapalabra'

"Tengo el corazón partido, entre Ciudad Rodrigo, donde nací, y Alicante, y más concretamente la playa de San Juan, donde vivo desde hace 35 años", comenzó asegurando el nuevo concursante de la Silla Azúl en sus primeros minutos ante las cámaras. "Hago 20 kilómetros andando ahí todos los días, sin excepción. Eso son seis o siete horas paseando, escuchando música o pódcast", aseguró Ángel del Castillo al revelar su mayor afición.

Y dejó clara su principal intención detrás de probar suerte en 'Pasapalabra' a su edad. "Sí que me gustaría aprovechar esta oportunidad para animar a la gente ya de mi edad, que nos acercamos a los 70, a caminar más y menos estar sentados", sentenció el nuevo aspirante entre aplausos de Roberto Leal y el público. Aún así, el contrincante de Manu Pascual se quitó mérito asegurando que todo era fruto del tiempo libre que tiene al estar jubilado.

"He estado nervioso en la Silla azul porque había prometido saludar a mi mujer y a mis tres hijas y nombrar a mis tres nietos, así que, como se me pasó, ahora tengo que arreglarlo, que si no no me dejan entrar en casa", confesó Ángel del Castillo poco después de hacerse con la victoria y convertirse en el nuevo aspirante al bote que semana tras semana se acumula en el concurso de Antena 3.

Sobre qué hará con el premio: "En un contexto de broma..."

Y tras mandar besos a su familia, el nuevo concursante se mostró bastante satisfecho sobre su primera toma de contacto con el rosco, en el que contó con menos tiempo que su rival. "Estoy en la gloria, muy bien", aseguró Ángel, que tampoco perdió el tiempo para confesar lo que hará si finalmente logra conseguir el premio final, que por el momento asciende a 686.000 euros.

"En un contexto de broma sí que lo hemos hablado en casa. Mi mujer y yo, delante de las tres crías, quedamos en que les ayudaríamos a dar una entrada para un piso a cada una, ya que en Playa de San Juan con el dinero que hay ahora en el bote no llega para comprarle un piso a cada una", explicó Ángel del Castillo, que se conformó con 16 aciertos en su primera prueba, quedando muy por detrás de Manu Pascual. Y este lunes, el nuevo tándem de rivales medirá fuerzas por segunda vez.