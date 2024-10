Manu Pascual revela lo más duro de ‘Pasapalabra’ y su truco para «resistir»: «Es un precipicio»

Con su victoria en el programa de este miércoles, 2 de octubre, Manu Pascual ha alcanzado la entrega número 100 en ‘Pasapalabra‘. Pocos participantes han conseguido un hito como este. Por tal motivo, desde la web de Antena 3 han charlado con él para conocer como está viviendo su paso por el programa de Antena 3 conducido por Roberto Leal.

El joven reconoce estar disfrutando al máximo, sobre todo ahora, que ya no tiene los nervios del principio: «Hay un poquito más de tranquilidad respecto a los primeros días, porque ya te vas asentando, pero también es verdad que el nivel va creciendo. El tema es resistir y resistir, a ver si algún día puedo hacerme con el bote». Aunque su contrincante, Nacho Mangut no se lo está poniendo nada fácil.

Manu Pascual está muy satisfecho y orgulloso de sus logros: «Para mí, hacer 100 programas es increíble. Me presenté al casting como un chaval normal, verme ahora aquí es maravilloso». Cabe recordar que el concursante no contaba con ninguna experiencia previa en programas de televisión, debido en parte a su juventud. Por lo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido hasta ahora.

Manu Pascual revela su secreto para alcanzar los 100 programas en ‘Pasapalabra’

Respecto al secreto de su éxito, el joven tiene claro que es «resistir y resistir. Los días malos tienes que remontarlos como sea, y los buenos no venirte muy arriba porque si no te creces y no sería correcto, bajo mi perspectiva, claro». Además, el madrileño reconoce que estudia mucho, aunque menos que antes: «Estudio ahora un poquito menos, porque las grabaciones siempre te quitan tiempo, pero ahora sé mejor qué estudiar, no voy tan a lo loco como antes».

Para Manu Pascual, lo más difícil del programa, es la ‘Silla azul’, ya que puede suponer su eliminación del concurso: «La ‘Silla azul’ es un precipicio que da mucho miedo. El rosco da menos miedo porque sabes que vas a tener otra oportunidad al día siguiente». En cuanto a su momento más especial a lo largo de estos cuatro meses que lleva en ‘Pasapalabra’, fue el día de su estreno: «Me quedo con el primer día, por descubrirnos a todos y ver como funcionaba el programa, tras verlo tanto tiempo por televisión. Para mí fue maravilloso».

Las emotivas palabras hacia Vicky del Cerro

Finalmente, el equipo de Antena 3 le muestra el emocionante mensaje que le envía Vicky del Cerro, su rival durante 52 tardes. Unas palabras que le conmovieron mucho, ya que la tiene un cariño especial: «Me hace mucha ilusión verla y que me felicite. Estuve con ella durante 52 programas, es una persona excelente. Fue un momento muy triste cuando se fue, me dio mucha pena, pero sé que en algún momento volverá porque es muy buena».

Tras la marcha de Vicky llegó Nacho Mangut, para el que Manu Pascual solo tiene buenas palabras: «Pensé ‘madre mía, no me lo puedo creer’, pero sí que es verdad que aprendo mucho de él, al igual que de todos los grandes. Ha estado en muchos concursos y yo siempre trato de aprender de él, con la intención de esperar ganarle, claro», sentencia, entre risas.