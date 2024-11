Pedro Piqueras paraliza 'Fiesta' y lanza este importante llamamiento tras los bulos sobre la DANA

Hace tres días, Pedro Piqueras publicaba una consternadora publicación en la que mostraba su preocupación por lo que había sucedido en Letur (Albacete), su tierra por culpa de la DANA. El periodista confesaba que se sentía mal por no estar cerca y no poder ayudar.

"Estoy viendo las escasas imágenes que llegan desde Valencia, Albacete y otros lugares. Estoy profundamente consternado por tantas víctimas y por tanto dolor", confesaba apesadumbrado contando que se encontraba a miles de kilómetros de España.

Este sábado, Pedro Piqueras reaparecía en Telecinco casi un año después de haberse despedido de 'Informativos Telecinco'. Lo hacía conectando en directo por videollamada con Emma García en 'Fiesta' y no dudaba en mostrar su pesar por todo lo que está viviendo desde la lejanía al encontrarse en México.

"Me enteré de la noticia al poco de suceder y la verdad es que estoy sobrecogido sobre todo por la dimensión que está tomando todo esto. Al principio se habló de cinco desaparecidos en Letur, de Valencia aquí no se sabía nada y de repente nos encontramos que lo de Valencia es una tragedia de unas proporciones increíbles", le empezaba diciendo Piqueras a Emma.

"La información que manejamos Pedro no es nada alentadora, hay decenas de desaparecidos, es verdad que hay que mantener la esperanza hemos empezado el programa hablando de un hombre que ha aparecido vivo en un coche tras tres días y de un bebé que ha aparecido solo pero vivo", le relataba la presentadora de 'Fiesta'.

Sin duda, a lo largo de su carrera Pedro Piqueras ha tenido que cubrir numerosas tragedias tal y como ha recordado. "Sí, y siempre he estado cuando había alguna tragedia en Telecinco, cuando hubo el terremoto de Haití o de Marruecos o el volcán de la Palma pero nunca imaginé que en España podía ver algo así. Yo lo relaciono con un cambio climático y con el calentamiento del Mediterráneo. Hay huracanes donde antes nunca los hubo como en Acapulco", recordaba el periodista.

Pedro Piqueras clama contra los bulos y sentencia el conflicto político de la DANA

Tras ello, el que fuera director de 'Informativos Telecinco' no ha dudado en hablar de lo que considera que habrá que hacer a partir de ahora. "Habrá que ver el por qué ha sucedido de esta manera lo que ha ocurrido en Valencia y Albacete y tomar medidas. Es una pena que esto de lugar al enfrentamiento político la verdad, no voy aquí a debatir de eso, pero creo que es el momento de la solidaridad como están demostrando las miles de personas en Valencia que son ejemplares", destacaba Piqueras.

"Todos tenemos esa impotencia dentro Pedro y queremos buscar responsabilidades y evitar conflictos, ya se hará, pero sobre todo para aprender para la próxima, para que no vuelva a suceder, para que el protocolo funcione, para que la coordinación y la comunicación funcionen", remarcaba por su parte Emma García.

"Sí, veo desde aquí que se llegó muy tarde a la comunicación cuando ya se estaban desbordando los arroyos en Valencia. Veo imágenes de Albacete, de Letur y te preguntas qué ha podido suceder para llegar a pasar algo así. Habrá que hacer muchas inversiones, mucho trabajo de cálculo y de ingeniería para ver qué se puede hacer para que esto nunca vuelva a suceder. El otro día leía que hay casi 3 millones de personas que tienen viviendas en España en zonas inundables y son cosas que habrá que trabajar a la vista de que está cambiando el tiempo", sentenciaba Pedro Piqueras.

Después de escucharle, Juan Luis Galiacho como albaceteño también al igual que Piqueras le preguntaba a su amigo y compañero qué podían hacer ellos. "Pues hacer llamamientos a que las cosas vayan lo mejor posible, a que haya un movimiento ciudadano de voluntarios y ayudar en lo posible cómo sea a todo esto. Yo imagino que habrá acciones dentro de poco para Albacete y para Valencia porque estamos todos consternados", añadía.

En ese sentido, Emma García defendía que lo único que se puede hacer ahora es escuchar a las víctimas y ayudarlas a llevarlo todo lo mejor posible. "Emma es muy importante lo que estáis haciendo hoy que es hacer un monográfico, yo cuando he ido a alguna tragedia de este tipo creo que siempre he tenido en cuenta algo fundamental, lo primero es informar con tranquilidad, desoyendo una gran cantidad de bulos que hay sobre la tragedia para estropear el ambiente de voluntariedad de la gente para ayudar, de las autoridades y del ejército. Y cuando se va a un sitio de estos hay que informar y sensibilizar que es lo que estáis haciendo, me encuentro un poco satisfecho tras la decepción de no poder estar ahí", concluía el que fuera presentador de 'Informativos Telecinco 21h' en los últimos 18 años.