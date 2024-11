Patricia Cerezo eleva esta firme queja a la dirección de 'En boca de todos' por Sonia Ferrer

'En boca de todos' ha abordado la opinión de Leonor Watling respecto a la acusación de agresión sexual de Miranda Yorch a Juan Antonio Codina. La actriz comparte algunas escenas con él en la película Anatema y, por eso, la prensa le preguntó en una reciente presentación. Pues bien, este asunto ha derivado en un sonado enfrentamiento entre Patricia Cerezo y Sonia Ferrer en pleno directo.

"Da miedo que un tuit sea una sentencia judicial", respondió Leonor al tiempo que también declaró que prefiere "que haya un culpable en la calle que 10 inocentes en la cárcel". Unas palabras que han sido comentadas en el programa de Nacho Abad en Cuatro, poniendo el foco en si Watling está escudando o no a su compañero de reparto.

"De la misma manera que a un culpable, si no se puede demostrar su culpabilidad, no se le condena, a alguien que ha puesto una denuncia, si no se puede demostrar que es una denuncia falsa, tampoco le pasará nada", ha concluido Sonia Ferrer, que tenía claro que Leonor Watling estaba sacando la cara por Codina a costa de desacreditar de alguna manera esa denuncia de Yorch.

"Lo que está diciendo Leonor es que esta denuncia no ha sido en una comisaría. Esa es una denuncia en una red social, Sonia, no es en una comisaría", le ha rebatido Patricia Cerezo, matizándole que no puede haber debate de si es una denuncia falsa o no porque no se ha formalizado en sede policial.

"Que sí, pero por eso digo que es lógico que ella…", se ha arrancado a replicarle Sonia Ferrer sin éxito, porque Patricia le ha frenado de forma cortante por no permitirle acabar su intervención: "¿Puedo terminar de hablar?". "Eso de 'qué va a decir Leonor porque es su compañera'... No, perdona. Ahora ya podemos decir que como es Leonor compañera de Codina le va a sacar la cara. Y no, a lo mejor lo que está diciendo es que…", ha continuado exponiendo Cerezo.

Sin embargo, ha recibido un corte de Ferrer por malinterpretar sus palabras: "Patricia, es que a lo mejor, si me escuchases, entenderías lo que quiero decir". "Y si a lo mejor me dejaras terminar de hablar, te dejaría luego terminar y que contestaras", le ha arreado con fiereza Patricia Cerezo, dando lugar a una situación de visible tensión entre ambas colaboradoras de 'En boca de todos'.

"Madre de Dios", ha reaccionado Sonia. "Claro, es que no me dejas terminar una frase", le ha recriminado su compañera, quejándose así ante el equipo del magacín. "Venga, vamos; venga, vamos", le ha espetado Ferrer para que no se enredara y concluyera ya. "Oye, calma", le ha parado los pies Patricia, a la que no le estaba agradando nada la actitud de la tertuliana.

"A lo que voy es que las declaraciones de Leonor Watling de que prefiere un culpable en la calle que diez inocentes en la cárcel... pues sí, efectivamente, a este señor (Codina) se le ha despedido de su trabajo y todavía no hay una denuncia", ha defendido Patricia Cerezo para culminar por fin su intervención.

"¿Puedo contestar ya, por favor?" , se ha encrespado Sonia Ferrer. "Como Nacho introducía este asunto con la frase de 'hermana, yo sí te creo pero mira lo que dice Leonor Watling', mi respuesta es que, lógicamente, por mucho que haya unas denuncias de mujeres que dicen sentirse agredidas por este señor, es su compañero de reparto, está en plena promoción, y es normal que Leonor apele a la presunción de inocencia", se ha explicado. "Pero es que no son denuncias, son testimonios de redes sociales", le ha reiterado Cerezo. "Chicas, ya, respiramos", ha mediado Nacho Abad, cambiando radicalmente de asunto.