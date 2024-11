María Patiño decide no callar más y desarma a Isa Pantoja: "Nos está manipulando"

Tras la desgarradora entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!', hace ya varias semanas, muchos son los que han salido en defensa de la joven. Sin embargo, este miércoles 20 de noviembre, María Patiño se desmarcaba de todos ellos, incluidos de sus propios compañeros, para cargar contra la hermana de Kiko Rivera en 'Ni que fuéramos'.

El testimonio de la colaboradora de 'Vamos a ver' en el programa nocturno de Telecinco conmovió a infinidad de personas, tanto anónimas como famosas. Y es que la joven se sinceró sobre algunos de los episodios más duros de su infancia y adolescencia, como cuando su hermano la llevó al ginecólogo para comprobar si había mantenido relaciones sexuales. Un humillante momento de los varios que sufrió, según ella, a manos de su familia.

Sin embargo, hay quienes no se terminan de creer lo relatado por la hija de Isabel Pantoja. Una de ellas es Raquel Bollo, quien la pasada semana se sentó en '¡De viernes!' para contar su versión de los hechos. Sobre el polémico episodio del manguerazo en el que, al parecer, Kiko Rivera regó a su hermana tras descubrir que había mantenido relaciones sexuales, la madre de Manuel Cortés aseguró que las cosas no fueron como Isa las había contado.

Raquel Bollo en 'De viernes'.

Macarena, examiga de Isa Pantoja, rompe su silencio

"Era una época difícil porque Isa tenía una adolescencia difícil. Mi hijo me llamó para contarme que iba a acompañar a su primo porque estaba la tita llorando en una discusión con la prima. Cuando llegó las vio discutiendo en el porche, vestida", comenzó explicando Raquel Bollo. Según su versión, "en un momento, ella le dice que le iba a denunciar y que cuando cumpliera la mayoría de edad iba a ir a la tele para contar la persona que era. En ese momento, la reacción de su madre fue darle un cachetazo y la de su hermano fue coger la manguera y echar agua a la niña, vestida".

"Está mal, sí, pero se ha creado una historia", sentenciaba la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja, echando por tierra así el relato que Isa Pi había contado. Este miércoles, 20 de noviembre, era Macarena, examiga de la joven, la que rompía su silencio en 'Ni que fuéramos', para explicar cómo vivió Isa esos duros momentos.

A través de una llamada telefónica, Macarena reconoció que "fue muy duro, todo eran problemas". "Mi testimonio no creo que le ayude porque creo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Lo de la manguera lo contó en su día. Ella no miente, pero hay que contarlo todo, no solo lo que interesa". Y es que, según ella, "toda historia tiene sus matices y ella ha dado su versión, tiene la suerte de que otros no la dan".

María Patiño carga contra Isa Pi: "Nos está manipulando"

Los colaboradores del programa de Ten aseguraban que con esta conversación se confirman las palabras de Isa Pi. Sin embargo, María Patiño se desmarcaba de sus compañeros, poniendo en entredicho el testimonio de la joven: "No lo ha contado. Yo te digo que Isa Pantoja, si cuenta como comienza esta historia, es tan sumamente reprobable lo que le hace a su madre y lo que le dice… Yo con Macarena he hablado mucho".

Javier de Hoyos le preguntaba a la presentadora lo que ella conoce sobre esta historia. A lo que esta ha insistido en su postura: "Te digo que Isa Pantoja nos lleva manipulando en este, en algunos relatos muchísimo tiempo. No lo puedo contar a golpe de voz, pero no cuenta lo de la habitación, lo que le dice a la madre ni lo que le tira". "Hay que reflexionar hasta qué punto es capaz de tergiversar la realidad", sentenciaba María Patiño.

Su compañero le pedía que contara lo que ella conoce, pero la presentadora se ha negado: "No lo puedo contar. Hay muchas historias de esta niña. Tenía unos celos enormes de todas las personas y de su hermano. Lo que hacía esta niña… utilizaba a las personas para hacer sufrir. Es cierto que Agustín le hacía desprecios. Pero desde niña ni saludaba a la abuela, ni le miraba, no daba besos, iba a su bola. En esa historia ha destacado tres accidentes muy graves y los ha disfrazado".

Ante estas palabras de su compañera, Kiko Matamoros salía en defensa de Isa Pantoja: "Es muy simplista porque es normal que alguien que no se siente querido quiera acaparar la atención de los demás o que no hablara a su abuela cuando no le dirigían la palabra".