Las tres imprevistas marchas de 'La que se avecina' en su reparto en el estreno de su temporada 15

Amazon Prime Video ya ha estrenado la decimoquinta temporada de 'La que se avecina'. Se trata de un estreno muy esperado por los seguidores de la serie de los hermanos Caballero que vuelvo con novedades, sorprendentes regresos, pero también con sonadas audiencias que los espectadores ya han detectado.

Cabe recordar que actualmente se pueden ver los tres primeros capítulos de la nueva temporada de 'La que se avecina'. Un adelanto en el que se han podido constatar tres sonadas ausencias. Una de las más destacadas ha sido la de Fermín Trujillo, interpretado por Fernando Tejero. Dicho personaje se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la serie.

A pesar de ello, Fernando Tejero deslizó en una entrevista reciente a Marc Giró: "No sé si lo tendría que revelar, pero salgo en un capítulo solamente". Una circunstancia que se debe a la incompatibilidad que el actor ha tenido con otros proyectos cinematográficos.

No ha sido la única ausencia puesto que los más acérrimos a 'La que se avecina' han podido constatar la ausencia de Vicente Maroto. El personaje atlético interpretado por Ricardo Arroyo desaparece puesto que apenas se le menta en las tramas tan solo es conocida su muerte, aunque dicha escena no se podrá ver en estos primeros episodios. Por ende, a su ausencia se suma la de su mujer Remedios Infante.

Finalmente, otra de las desapariciones de la temporada es la de Yoli Morcillo. En su papel se mete Miren Ibarguren. A pesar de ello, se le menciona y aparece a través de videollamada puesto que su personaje se encuentra de luna de miel. No obstante, no sale como ella esperaba, pero aún así decide seguir de viaje por el mundo para encontrarse a ella misma. Lo que no sabe es que su madre, Menchu, empieza a seguir a su marido Óscar para constatar o no su fidelidad.