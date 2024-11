Las 5 películas de estreno este fin de semana en Netflix, Prime Video, MAX o Disney+

Este fin de semana del 22 al 24 de noviembre vuelve a haber una buena batería de estrenos para ver en plataformas de streaming. Y sí, volvemos a tener películas navideñas entre ellas. Por ejemplo, 'Los festivos caballeros', que llega de la mano de Netflix, nuestra plataforma de confianza en cuanto a material navideño se trata. Y aunque es la más destacada de todas, también hay otras opciones que os hemos ido contando en las pasadas semanas, como 'Un muñeco de nieve para derretirse'.

Nuestra dosis de cine español llega de la mano de Prime Video con su thriller 'Justicia artificial'. Pero no será la única película intenta que vamos a destacar, porque tenemos acción en Movistar Plus+ gracias a una de las últimas películas de Olga Kurylenko; terror rural en Filmin con 'Las desapariciones'. Y por último, 'Misterio en Venecia', el último caso de Hércules Poirot de la saga de Kenneth Brannagh, que da el salto a MAX después de haberse estrenado en Disney Plus.

Los festivos caballeros

Sinopsis: Decidida a salvar el club nocturno de sus padres, una bailarina de Broadway monta un espectáculo navideño con elenco masculino en su pueblo... y conoce al chico perfecto.

Cada semana tenemos nuevos estrenos navideños en Netflix, y no vamos a quejarnos, desde luego. La última incorporación es 'Los festivos caballeros' (en su título original 'The merry gentlemen'), una comedia romántica con Britt Robertson y Chad Michael Murray. La película la presentaron en el último TUDUM, el evento de Netflix donde se muestran los avances de sus producciones, y el propio Murray habló un poco sobre la historia. “Tomamos muchos de los tropos que se han creado para este género en particular y nos burlamos de ellos de una manera muy elegante”.

“Mi personaje, Ashley, decide tomar sus habilidades como bailarina y coreógrafa y combinarlas con unos tipos atractivos en el bar para hacer el espectáculo The Merry Gentlemen . Puede que salve el bar o puede que no…”, explicó Robertson también en TUDUM.

Plataforma: Netflix

Justicia artificial

Sinopsis: El gobierno español anuncia un referéndum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia que promete automatizar y despolitizar la justicia sustituyendo, en la práctica, a los jueces y juezas en todos los tribunales del país. Carmen Costa, una reconocida jueza, es invitada a trabajar en el desarrollo del proyecto, pero la repentina desaparición de Alicia Kóvack, creadora del sistema, provoca una gran desconfianza en ella, hasta el punto de entender que está descubriendo la punta del iceberg de una conspiración que pretende controlar, desde la justicia, a todo un país.

Simón Casal es el director de este nuevo thriller español, que plantea una pregunta muy interesante para los tiempos que corren. ¿Y si la justicia dejara de ser impartida por jueces... y pasara a ser terreno de la Inteligencia Artificial? Verónica Echegui, junto a Albert Amman y Tamar Novas, son los elegidos para reflexionar sobre un dilema cada vez más acuciante en nuestra sociedad. Porque al final, no podemos negar la presencia de la Inteligencia Artificial, y cómo sus tentáculos cada vez llegan más lejos. Y aunque la película de Casal tiene buen ritmo y es interesante los escenarios que plantea, quizá peca de quedarse demasiado en la superficie.

Plataforma: Prime Video

Misterio en Venecia

Sinopsis: En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del exdetective descubrir una vez más al asesino.

Kenneth Brannagh entrega la tercera de sus películas dedicadas a Hércules Poirot, el famoso detective belga creado por Agatha Christie. Tras la anodina 'Muerte en el nilo', llega 'Misterio en Venecia', que combina varias historias de la autora inglesa para entregarnos un thriller de misterio repleto de sorpresas. Sí, el final siempre es tramposo y evasivo, pero solo con la ambientación y los elementos sobrenaturales ya merece la pena darle una oportunidad. Además, su reparto es increíble: Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan o el propio Brannagh.

Plataforma: MAX

Las desapariciones

Sinopsis: En un pequeño pueblo de montaña resurge un antiguo mito sobre una bestia monstruosa a raíz de la desaparición de unos jóvenes de la localidad y de una serie de muertes horribles y brutales.

Alexandre Bustillo y Julien Maury adaptan la novela 'Le Mangeur d'âmes', de Alexis Laipsker. La historia une entes sobrenaturales, leyendas urbanas, niños desaparecidos y asesinatos brutales. Un cóctel explosivo que deja varias imágenes muy perturbadoras que se van a quedar grabadas en la retina de los espectadores. Lo bueno de esta propuesta que nos llega desde Francia es que coge las bases de un buen procedimental policiaco y le da la vuelta para llevarnos al terreno del terror. Una de las películas más interesantes del año.

Plataforma: Filmin

The Paradox Effect

Sinopsis: Susan es testigo de un tiroteo detrás del restaurante en el que trabaja. Antes de que pueda huir de la escena del crimen, Covek, el asesino, la secuestra. En realidad, Covek es un policía corrupto amenazado por Silo, un criminal que tiene a su hijo secuestrado. Susan hará todo lo posible para escapar, pero Covek, desesperado, hace que Silo secuestre a la hija de Susan para forzarla a que le ayude. Susan no tendrá otra opción que colaborar con Covek para salvar así la vida de los dos niños.

La carrera de Olga Kurylenko es una de las más curiosas que recordamos. En los últimos años se ha especializado en cine de acción, y 'The Paradox Effect' es otro ejemplo más. Aquí comparte protagonismo con Harvey Keitel y Oliver Trevena, en una película que reproduce cada cliché del género con asombrosa precisión. Es entretenida, tiene buenas secuencias y Kurylenko se mimetiza con el personaje. Al final se ha hecho experta en este tipo de historias. Y eso que la actriz ucraniana comenzó su carrera en el mundo de la moda, además de enfrentarse, como muchas actrices, a situaciones complicadas de abuso.

"Por supuesto que siempre he sentido que mi aspecto físico ha atraído a los hombres, y que los hombres han tenido diferentes formas de mirarme. Ya me di cuenta cuando era adolescente, y desde entonces supe que los hombres estaban interesados en mí, pero la cosa es que nunca me he sentido como una víctima por ello. Porque yo sabía que podía defenderme por mí misma. He vivido diferentes situaciones, me han pasado muchas cosas en este aspecto, pero no hablo de ellas porque las considero privadas, y no quiero repasarlas en público", explicó en una entrevista para Telva.

Plataforma: Movistar Plus+