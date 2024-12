Las 5 nuevas películas que estrenan este fin de semana Netflix, Prime Video, MAX o Disney+

Ya podemos decirlo bien alto: comienza la Navidad. Ya estamos en diciembre y eso significa que podemos ver películas navideñas sin temor, que podemos hacer galletas de jengibre, romantizar nuestra vida mirando melancólicamente por la ventana con nuestro chocolate caliente... y quedarnos en casa bien qué estrenan las plataformas de streaming. Para este fin de semana os seleccionamos cinco películas que están funcionando muy bien en dichas plataformas. Y sí, alguna de ellas es navideña, por supuesto.

Porque no podemos dejar de lado lo nuevo de Lindsay Lohan para Netflix. Nuestra pelirroja favorita vuelve, y lo hace con una nueva historia repleta de amor y espumillón. Pero no es la única que regresa a la Navidad. También disfrutaremos de la nueva comedia de Ben Stiller, que hará lo imposible por disfrutar de estas fiestas. Y, si no te gusta mucho el mood navideño, también te ofrecemos películas como 'Imaginary' o 'Blitz', lo nuevo de AppleTV+.

Nuestro secretito

Sinopsis: Dos ex resentidos se ven obligados a pasar la Navidad bajo el mismo techo tras descubrir que sus parejas actuales son hermanos.

Ya está aquí, ya llegó, la nueva reina de la Navidad. Lindsay Lohan tiene nueva historia navideña después de la que estrenara hace dos años en Netflix, 'Navidad de golpe'. En este caso, nos encontramos con 'Nuestro secretito', una historia de parejas que se reencuentran, situaciones embarazosas y desamores bajo el muérdago. Pero no estará sola porque comparte protagonismo con la siempre divertida Kristin Chenoweth. Familias que esconden secretos y algo disfuncionales son las estrellas de esta comedia romántica al uso, que sabemos cómo va a terminar casi antes de empezarla. Pero, ¿qué más da? Lo importante es lo bien que nos lo pasamos, y las ganas que tenemos de vivir unas navidades similares.

Plataforma: Netflix

Imaginary

Sinopsis: Cuando Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia, Alice, su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, el oso de peluche que encuentra en el sótano. En un primer momento, Alice y Chauncey se entretienen con juegos aparentemente divertidos que, poco a poco, irán volviéndose más siniestros y peligrosos. A medida que el comportamiento de Alice se va volviendo más inquietante, Jessica decide intervenir, pero cuando lo hace se da cuenta de que Chauncey es mucho más que un inofensivo oso de peluche.

El cine de terror, sea en la época que sea, siempre funciona. Si no, que se lo pregunten a 'Terrifier'. Este año 2024 ha sido bueno para el género, y hemos tenido diferentes historias para todos los gustos. Una de ella es 'Imaginary'. ¿Por qué darán siempre tanto miedo las historias de terror con niños en ella? En este caso, amigos imaginarios que no lo son tanto, un oso de peluche que podría rivalizar con Chucky y una ambientación que elevan la película un poco por encima de la media. Eso sí, esperad efectos de sonido altísimos y sustos que se ven venir... pero que aún así, asustan. No os va a cambiar la vida, pero os va a hacer pasar un rato inquietante, que al final es lo que buscamos, ¿no?

Plataforma: Prime Video

Sweethearts

Sinopsis: Dos estudiantes universitarios de primer año hacen un pacto para romper con sus parejas del instituto durante las vacaciones de Acción de Gracias, lo que les lleva a una caótica noche en su ciudad natal que pone a prueba su amistad.

MAX estrena nueva película original con esta comedia romántica de Kiernan Shipka y Nico Hiraga. Universidad, enredos amorosos e incluso un enemies to lovers nos encontramos en esta nueva historia sobre dos estudiantes que buscan romper con sus parejas... A Hiraga le vimos en la reivindicable 'Superempollonas'. Mientras que Kiernan Shipka es ya una vieja amiga. Es decir, ¿cómo no vamos a conocer a la mismísima Sabrina Spellman de la serie de Netflix 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'? Este año también ha estrenado 'Red One' en cines, y una pequeña participación tanto en 'Longlegs' como en 'Twisters'. 'Sweethearts' además está dirigida por Jordan Weiss, responsable del guion de 'Ponte en mi lugar 2'.

Plataforma: MAX

Una Navidad patas arriba

Sinopsis: En el más improbable de los lugares, cuatro hermanos encuentran refugio emocional en un giro inesperado de los acontecimientos.

Ben Stiller es uno de los grandes comediantes de Hollywood de las últimas décadas. Aunque no se ha prodigado mucho en el cine últimamente, tiene varios clásicos en su filmografía, y algunos de ellos para ver en Navidad. Como, por ejemplo, 'La vida secreta de Walter Mitty' o la última entrega de la saga 'Los padres de ella'. Ahora llega con esta película bastante inofensiva de Disney Plus para hacernos sonreír, y reconfortarnos un poco nuestro gastado corazón después de un 2024 muy intenso. Lo sorprendente es que David Gordon Green es el encargado de dirigir la película. Sí, el mismo artífice de la última trilogía de 'Halloween' con Jamie Lee Curtis.

Plataforma: Disney Plus

Blitz

Sinopsis: En el Londres de la Segunda Guerra Mundial, George, un niño de nueve años, es evacuado al campo por su madre, Rita, para escapar de los bombardeos. Decidido a volver con su familia, George se embarca en un viaje épico de vuelta a casa mientras Rita intenta encontrarle.

Steve McQueen, director de '12 años de esclavitud', 'Shame' o 'Viudas' regresa con esta apabullante película sobre la guerra. Con Saoirse Ronan de protagonista, nos embarcamos en un viaje impresionante de un joven niño en busca de su familia. Vamos, quizá nos recuerde a esa obra maestra de la animación que es 'Fievel y el Nuevo Mundo'. El problema es que la película se empeña en mostrarnos grandes escenarios pero falla a la hora de ayudarnos a conectar emocionalmente con los personajes. Una película intensa e interesante pero quizá algo plana en sus intentos por llegar a algo más.

Plataforma: Apple TV+