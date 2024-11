La gala 13 de 'Gran Hermano 2024' deja en la calle a un segundo concursante tras una votación exprés

La decimotercera gala de 'Gran Hermano' ha estado marcada por la doble expulsión que el reality ha programado para sorpresa de los concursantes. Además de comunicar el resultado del televoto semanal, que ha dejado a Laura fuera de la casa, Jorge Javier ha abierto un nuevo televoto que se ha saldado con la marcha de Luis.

Es necesario reseñar que el pasado martes, durante el 'Límite 48 horas' de 'Gran Hermano', Jorge Javier ya anunció esta nueva votación. "El jueves esta expulsión será muy emocionante, pero no será la única. Habrá otra expulsión por sorpresa y la decisión va a ser sólo vuestra", fueron las palabras del presentador. Dicho y hecho puesto que durante la gala se ha activado esta votación.

A diferencia del televoto convencional, 'Gran Hermano' ha activado una votación en positivo. En concreto, los espectadores deberán elegir a su concursante favorito y, de todos ellos, el menos votado por la audiencia se ha convertido en el expulsado. Antes de dar a conocer la decisión, Jorge Javier le ha comunicado a Daniela, Juan y Ruvens su continuidad en la casa.

Luis, expulsado por sorpresa en 'Gran Hermano'

También lo ha hecho con Maica, Óscar, Edi, Adrián y Jorge que se han garantizado, al menos, una semana más de concurso en 'Gran Hermano'. No así el expulsado, el menos votado por los espectadores. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Luis", fueron las palabras empleadas por el presentador.

Una expulsión especialmente dramática puesto que la permanencia en el concurso se debatía entre Luis y su pareja Nerea. De hecho, nada más conocer la expulsión de Luis, Nerea no ha podido contener el llanto. "Ríete y disfruta, pásalo bien con tu gente. Yo te voy a estar defendiendo. Tú no te preocupes por mí", le ha querido transmitir el expulsado a su pareja, quien no dejaba de llorar.