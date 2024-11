'Gran Hermano' somete a Violeta a un test de embarazo al saltar las alarmas y el resultado es claro

Horas antes del debate dominical de 'Gran Hermano' saltaba una auténtica bomba sobre la convivencia dentro de la casa más famosa de España. En concreto, el programa 'Fiesta' daba a conocer la decisión de una concursante que podría acarrear un embarazo. En concreto, se trata de Violeta, quien habría solicitado un test para saber si está embarazada o no.

"Edi le ha pedido a Violeta que se haga una prueba de embarazo porque ha tenido un retraso y están muy preocupados. Sí, sí, ha tenido un retraso", ha compartido Carmen Alcayde en el programa de Emma García. Poco después, Ion Aramendi corroboraba la decisión de Violeta motivada tras una conversación con Edi.

"Y lo que tiene que volver, ¿qué?", le preguntaba el gallego a Violeta sobre la regla. "Ah, ¿lo de la regla? Lo he dicho en el confe. Que es que es normal, nos pasa a todas", le ha contestado para tranquilizarle, algo que no ha conseguido a tenor de su petición. "Pero digo yo, ¿por qué no te haces la prueba por la mañana y salimos de dudas?". Dicho y hecho puesto que la joven ha acudido al confesionario a solicitar un predictor.

¿Está Violeta embarazada dentro de la casa de 'Gran Hermano'?

Después de que la organización de 'Gran Hermano' se lo facilitara, la joven no ha tenido reparo en compartir el resultado. Lo ha hecho ante la expectación de la casa y de los presentes en plató. En concreto, Ion Aramendi ha dado paso a un vídeo en el que se puede ver como Violeta se acerca a Edi para confesarle que no está embarazada: "El test ha salido negativo".

"Estaba acojonado, la verdad", ha reconocido Edi. Quien en plató también se ha mostrado visiblemente tranquila ha sido la madre de Violeta, que ya pronosticaba que su hija no estaba embarazada. "Ya lo sabía yo, estaba tranquila", le ha reconocido a Ion Aramendi entre risas.