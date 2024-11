Frank Blanco tiene que paralizar 'TardeAR' ante el enfrentamiento de Carolina Ferre y Cifuentes en directo

Tras tener que retrasar su comparecencia prevista para el jueves por la nueva DANA, Carlos Mazón ha dado la cara este viernes en las Corts Valencianas para tratar de defender su gestión de la tragedia. Y horas después, 'TardeAR' se hacía eco de sus palabras generando un enfrentamiento entre Carolina Ferre y Cristina Cifuentes.

Así, tras hacer un breve resumen de la comparecencia de Carlos Mazón que no ha convencido a nadie y de recalcar que ha habido alcaldes como el de Algemesí que han desmentido sus palabras; Carolina Ferre no se podía contener en 'TardeAR' y explotaba contra el presidente de la Generalitat Valenciana.

"Su discurso ha sido de dos horas y media para decir prácticamente nada, han sido palabras vacías, leídas en su totalidad. Y bueno porque estamos en 'TardeAR' y no quiero entrar en temas políticos, solo diré Mazón dimisión por supuesto es que no hay otra, pero esa frivolidad", comenzaba diciendo Carolina Ferre.

"Me ha parecido un discurso frío, poco empático y mira si es narcisista, o me parece a mí, y presumido que ni se ha puesto las gafas para leer el discurso", proseguía diciendo la colaboradora antes de que Cristina Cifuentes la cortara. "Para no querer hacer ninguna...", trataba de decir la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero Carolina Ferre no le dejaba porque quería terminar su valoración del discurso de Mazón. "Para leer el discurso le han tenido que poner unas letras así de grandes porque cada dos palabras tenía que cambiar el folio en un momento tan delicado para los valencianos", proseguía diciendo la colaboradora. "Carolina para no querer hacer...", le replicaba Cifuentes. "Bueno pues habla tú sola", le decía al ver que no le dejaba seguir mientras que Frank Blanco le pedía a Carolina que se callara.

Cristina Cifuentes y Carolina Ferre se enzarzan por Carlos Mazón

"Digo que para no querer hablar de política menos mal", añadía Cristina Cifuentes. "Solo digo que Mazón dimisión como pide todo el pueblo valenciano", repetía Ferre. "¿Bueno podemos hablar los demás o solo vas a hablar tú?", le soltaba Cifuentes a su compañera. "Déjanos un poco a los demás. A mí me parece que la gestión de Mazón ha sido calamitosa y hay que pedir responsabilidades, pero hay responsabilidades compartidas. Creo que es bueno que Mazón por lo menos hoy haya dado explicaciones", aseveraba.

"20 días después", le recordaba Carolina Ferre a la ex política del PP. "¿Carolina me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hacer una reflexión seguida?", le solicitaba cabreada Cifuentes. "Yo entiendo que Carolina como valenciana le toca", defendía Frank Blanco. "Bueno y yo también tengo familia y esto nos toca a todos", se escudaba Cristina muy molesta.

Tras ello, Cristina Cifuentes terminaba de hacer su reflexión. "Yo creo que hoy ha habido una evidente falta de autocrítica, pero creo que no es el momento de que Mazón dimita porque hay que gestionar toda esta catástrofe, que las ayudas lleguen rápido y la recuperación se acelere. Pero yo agradezco que al menos haya ido a donde tiene que ir a dar explicaciones, estoy echando en falta que otros también las den como el presidente Sánchez o la ministra del ramo, teresa Ribera vayan también a dar explicaciones que llevan 15 años desaparecidos", añadía la ex política.

Después era Alberto Sotillos el que no dudaba en decir que hace tan solo unos días con las mismas alertas y competencias en Málaga había salido todo bien porque había gente competente al mando. "En este país no dimite nadie. ¿Se atrevería Carlos Mazón a hacer ese discurso en la calle frente a los valencianos? Si no eres capaz de gestionar, dimite. Y la única forma de pedir perdón en política es dimitiendo", opinaba el sociólogo. "Y en las dos horas y media de discurso le ha faltado una parte muy principal que es donde estuvo comiendo y con quién", sentenciaba Carolina Ferre.