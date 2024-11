Entrevista a los creadores de 'La Promesa': Todo lo que va a pasar en la serie en 2025

Cuando una serie comienza a desarrollarse, es difícil pensar que la misma pueda llegar a obtener un reconocimiento tal como el que consiguió 'La Casa de Papel' en el año 2018. El Emmy Internacional que recogieron los responsables de la producción, los guionistas Álex Pina y Esther Martínez Lobato, y la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, en el Teatro Nokia de Los Ángeles fue un hito en la historia de la ficción nacional.

Ahora, seis años después, parece que España continúa siendo uno de los epicentros internacionales audiovisuales y referentes de ficción. Si en aquel momento la serie de Vancouver Producciones se alzó con el Emmy a mejor drama internacional, Bambú Producciones acaba de traerse a nuestro país el Emmy a mejor telenovela internacional.

Este galardón es sin duda uno de los reconocimientos que le faltaba a 'La Promesa', después de haber conquistado a los espectadores cada tarde en La 1 con grandísimos datos de audiencia y convertirse en la bandera de RTVE. La ficción de época que protagonizan Ana Garcés, Eva Martín y Arturo Sancho revolucionó la parrilla televisiva en enero de 2023 y ahora, dos años después, es una de las ofertas más importantes de toda la televisión nacional.

Entrevistamos en exclusiva al CEO de Bambú Producciones, y el creador y guionista de 'La Promesa', Ramón Campos y Josep Cister Rubio, tras lograr el hito de hacerse con el primer Emmy Internacional para una serie española diaria:

Ramón, Josep, después del intento con 'Dos vidas', ¿cómo ha sido ganar un Emmy internacional con 'La Promesa'?

JOSEP - Pues la verdad es que es muy emocionante.

RAMÓN - Increíble. Ha sido un viajazo, un momento increíble. En ese momento que dijeron el nombre de la serie, que Josep se echó las manos a la cabeza... y a partir de ahí ha sido como todo una tormenta de emociones hasta que llegamos ayer, nos recibieron, la verdad que nos sentimos muy felices.

JOSEP - Y luego que nos lo hemos pasado muy bien allí, la verdad. Quiero decir, en el sentido de que ahora que lo ves con un poquito de perspectiva, en la gala nos divertimos mucho, luego lo contábamos, cuando terminamos en el escenario el speech, te sacan por un pasillo trasero que lleva una cocina y en ese momento yo creo que ahí creo que sí que afloraron todas las emociones que teníamos guardadas durante estos días. La presentadora brasileña que nos entregó el premio fue encantadora, yo le chafé el vestido como cuatro o cinco veces. Además estaba hecho de pedrería y estaba tan nervioso que ni me daba cuenta de que le chafaba el vestido. Pero nos hemos divertido mucho, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad.

No sé si teníais la corazonada de que esta vez sí lo ganabais.

RAMÓN - Sí, sí que había una sensación de que esta vez era posible. Igual que con 'Dos vidas' lo veíamos más complicado, esta vez sí que había como un run run, incluso en los premios decíamos "tenemos la oportunidad y es muy posible que lo consigamos esta vez"

JOSEP - No era seguro. Obviamente, en estos premios, en estas cosas, nunca sabes lo que va a pasar exactamente, pero sí es verdad que había la posibilidad. No íbamos como la otra vez, que era imposible, que ya sabíamos que no iba a pasar y que era muy difícil. Aquí sí que teníamos la esperanza de que pudiera ocurrir y finalmente ocurrió.

Pasó con 'La Casa de Papel', ahora con 'La Promesa', no sé si es una manera también de decir: "las series diarias españolas también valen la pena, dejémonos de mirar fuera y miremos hacia adentro".

RAMÓN - Bueno, somos expertos en hacer series diarias. No solo Bambú y nuestro equipo, sino el equipo de 'Amar en tiempos revueltos' en RTVE, 'Amar es para siempre' en Antena 3, Telecinco hizo series diarias increíbles en los años 90... Entonces, sin duda, no necesitamos mirar afuera. Hay series maravillosas afuera, series increíbles, pero nosotros estamos a ese nivel.

JOSEP - Lo hacemos, y lo hacemos muy bien. Es la verdad.

Hablabais de lo difícil que fue sacar adelante 'La Promesa' y también es una manera de reconocer eso.

JOSEP - Realmente he dicho eso de que fue difícil sacarla, pero creo que cualquier serie es difícil de sacar, nunca es fácil, ¿no? O sea, no solamente es 'La Promesa', sino lo han sido todas. El arranque, la logística, encontrar al equipo, bueno, pues la puesta a punto de un proyecto de cualquier ficción es complicada. Yo creo que a nosotros lo que nos pesaba más era venir de haber hecho una serie como era 'Dos días', de las que estábamos contentos, de la que estábamos felices y que había tenido un reconocimiento internacional. Ganó la Rosa de Oro, fue nominada al Emmy, pero no había terminado de cuajar aquí en España y nosotros, que somos como muy obsesivos con eso y que siempre estamos pensando "¿Qué podemos hacer?", pues bueno, era también eso que queríamos que funcionase aquí.

Se acaba de anunciar la renovación de 'La Promesa' por un año más.

JOSEP - En 'La Promesa' ya llevamos haciéndolo así tiempo, se ha anunciado porque ha dado la casualidad que estábamos aquí y hemos venido con el Emmy pero ya estaba aprobado, ya estaba hecho.

El episodio especial que se emitió el pasado miércoles... ¿Qué locura es esa? ¿Se va a ver algo más así?

JOSEP - No, no, esto era un regalo para la gente y un regalo también para todo el equipo que está aquí, que están hoy por aquí. Era una cosa para que nos divirtiéramos haciéndolo y para divertir al espectador. Sabes que la serie tiene tintes dramáticos en muchas ocasiones y era un poco desengrasar y hacer un capítulo que fuera comedia, que estuvieran en otro lado, alejado de lo que normalmente hacemos y que fuera un reto para los actores y que fuera un reto también para los técnicos, que aquí también hay que buscarse las vueltas para que todo el mundo esté siempre entretenido.

Entonces, eso fue un disparo al aire, una cosa loca y no sé si volverá a suceder, yo por ahora creo que no, pero vamos, me ha gustado mucho el recibimiento que ha tenido, o sea, he estado viendo esta mañana críticas que han aparecido, críticas al capítulo 473, o 472, que me parece muy loco, que no es ni un número redondo, ni ninguna cosa. Y la verdad es que ha tenido una aceptación súper grande, o sea, me he quedado muy sorprendido. Esta mañana cuando me han ido pasando cosas la gente del equipo, me he quedado muy alucinado.

RAMÓN - En 2025, a parte del incendio en el palacio y la bomba en las afueras… (bromea)

JOSEP- No, y en el 2025, yo creo, lo hablábamos antes, desde antes de irnos a comernos el turrón, antes de Navidad, hasta bien mitad de año vamos a desvelar muchas cosas que el espectador lleva esperando que pasen, y que conectan mucho con los primeros capítulos de la serie. Entonces, yo creo que va a haber mucha expectativa y creo que la gente se va a sorprender mucho de lo que va a pasar en 'La Promesa'.

Una de las tramas que ha llamado la atención de ese capítulo especial es la relación entre Martina y Catalina. Mucha gente pide que eso pase en la realidad, no con ellas, o sí, pero sí una trama de ese estilo en la serie

JOSEP - En 'La Promesa' cabe cualquier tipo de trama. Y cualquier historia y cualquier sensibilidad, como hemos visto este miércoles. Quiero decir, que iremos construyendo, iremos viendo cómo van las tramas. Es que ahora los personajes son los que arrancaron en el capítulo 1 y sabéis perfectamente cómo son.

Hace tres meses del estreno de 'Valle Salvaje', ¿qué valoración hacéis? ¿Cómo lo vivís como productora y como creador? ¿Cómo está funcionando la serie, tanto en Televisión Española como en Netflix?

RAMÓN - Pues estamos muy contentos, la verdad que era una apuesta, tanto por Estudio Canal, por Bambú, Televisión Española y Netflix. Y tanto los resultados en Televisión Española, en una franja que no era fácil porque somos como la tercera serie de la tarde.

JOSEP - Y la cuarta que se emite en toda la tarde en la televisión abierta en España.

RAMÓN - Eso es, pero estamos muy satisfechos y en Netflix está muy contentos también con ella.

JOSEP - Sí, la verdad que sí. Y luego también es que no es fácil que un producto como este, el armar un negocio con tantas patas, con tanta gente y ahí yo creo que tanto el trabajo de Ramón, como el de los directivos de cada uno de los equipos, ha sido muy importante.

RAMÓN - Cristina Ortiz, nuestra abogada, nuestra directora legal, se ha pasado el verano de llamadas, la pobre.

JOSEP - Sí, y conseguir eso no es fácil, también te digo, porque abre muchas puertas para posibles colaboraciones futuras.

RAMÓN - Nosotros siempre pensamos que en este negocio, unos abren la puerta para que todos entren detrás. No es un negocio en el que si nosotros tenemos éxito el resto no es. Si Diagonal, si Boomerang, si Buendía, si cualquier productora tiene éxito, eso es bueno para todos y en nuestro caso sentimos lo mismo.

¿Estáis abiertos a hacer otra serie diaria?

RAMÓN - Bueno, claro, si tuviera el día 48 horas ya sí se podría (risas).

JOSEP - Yo creo que estamos bien. Estamos bien. Y además estamos contentos con las dos y aún desarrollando las dos. O sea, quiero decir que en 'Valle Salvaje' también acabamos de arrancar. No hemos pasado ni de los 50 capítulos. Esto es una carrera de fondo, poco a poco, con tranquilidad.

¿Cómo estáis de esperanzados con 'La Favorita', la nueva serie de Mediaset?

JOSEP - Estamos muy ilusionados.

RAMÓN - A nosotros nos encanta la serie. Nos encanta, la hemos disfrutado muchísimo, escribiéndola, haciéndola... Hemos tenido varios pases ya con público y la reacción del público es increíble. Y nos gusta mucho la idea de ir a Mediaset en un momento en el que necesitan hombros que empujen la cadena, y nos gusta ser esos hombros.