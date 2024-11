Emma García se ve forzada a detener 'Fiesta' en Telecinco por un motivo personal de fuerza

Aunque Emma García es poco dada a hablar de su vida privada, en ocasiones especiales hace una excepción. Y este sábado, 16 de noviembre, ha sido uno de esos días. La presentadora de 'Fiesta' ha paralizado en programa para enviar unas sentidas palabras a su suegro, quien se encuentra ingresado en el hospital.

Pese a que la periodista no ha revelado el motivo de este ingreso, sí que ha querido mandarle un mensaje, visiblemente emocionada. Mientras en el magacín vespertino de Telecinco debatían sobre diversos temas de actualidad en lo que a la crónica social se refiere, Emma García interrumpía a sus compañeros para tomar la palabra por un motivo de peso.

"Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro, que está en el hospital", ha comenzado diciendo la presentadora, para, acto seguido, dirigirse directamente a él. "José Mari, un muxu muy fuerte", ha sentenciado la comunicadora vasca, llevándose un cariñoso aplauso de todos los presentes. Unas palabras que han sorprendido a sus compañeros, pues no es muy dada a hablar de su vida privada.

Aunque sí que sabemos que lleva 24 años casada con Aitor Senar, al que conoció siendo adolescente. Juntos son padres de una joven, Uxue, a la que la presentadora está muy unida. Y de la que ella misma ha hablado en contadas ocasiones, siempre para poner de manifiesto lo orgullosa que está de su hija.

La anécdota de Emma García con una tila en una entrega de premios

Este sábado, Emma García también ha contado una anécdota personal. Antes de ese mensaje a su suegro, la presentadora y sus compañeros charlaban sobre el nerviosismo a la hora de hablar en público. Era entonces cuando la comunicadora relató algo que le sucedió a ella: "Yo una vez tenía que presentar unos premios y estaba muy nerviosa". Viendo su estado, alguien del equipo le propuso que se tomara algo. "Me dijeron 'Bébete una tila'" y yo dije: 'Ah, claro, una tila'", ha proseguido contando.

Sin embargo, una sola no fue suficiente, por lo que se tomó algunas más. A medida que pasaba el tiempo, la tila fue haciendo efecto, lo que provocó que "cuando me tocó presentar el premio estaba tan relajada que me olvidé de que estaba presentando unos premios", ha concluido, divertida.