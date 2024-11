El Gran Wyoming manda esta clara advertencia a Silvia Intxaurrondo sobre su despido en TVE

Silvia Intxaurrondo y El Gran Wyoming unieron fuerzas este sábado en el 25º aniversario del Sindicato de Periodistas de Madrid. La presentadora de 'La hora de La 1' y el rostro de La Sexta protagonizaron un coloquio en el que la desinformación y cómo combatir los bulos fue el tema principal. Así, el presentador terminó lanzando una advertencia a la periodista sobre lo que ocurrirá con su puesto en TVE si el Partido Popular gana las próximas elecciones.

El flujo de noticias falsas y bulos que ha predominado en redes sociales y algunos medios de comunicación a raíz de los estragos de la DANA en Valencia ha puesto el foco en la necesidad de combatir la desinformación desde. Una tarea que tanto 'El Intermedio' como el espacio conducido por Silvia Intxaurrondo no han dudado en acatar desde el primer momento.

"El bulo no es un fenómeno, el bulo es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos", comenzó explicando la periodista de La 1. Junto al Gran Wyoming, ambos reflexionaron durante el coloquio sobre la estrategia oculta detrás de la difusión de estos bulos, que solo tiene como objetivo el rédito político. "Según un estudio de Comscore, en EE.UU. en 2021 la industria del bulo facturó, al menos, 26.000 millones de dólares. Habría que empezar a dejar de pensar en el bulo como una marca blanca", sentenció la comunicadora.

Silvia Intxaurrondo sobre su labor contra la desinformación en TVE: "Me sorprendió que fuera noticia hacer eso"

"Es una cuestión planificada con el objetivo de hacer cambiar, desde el estado de ánimo social, desconectarlo de todos los argumentos de autoridad, generar el desconcierto y provocar que en una sensación de caos absoluto aquellos que han creado y propagado el bulo consigan una rentabilidad política y económica", siguió explicando Intxaurrondo.

— Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 17, 2024

Hacia el final del evento, repasaron la aclamada entrevista de la presentadora de 'La hora de La 1' con Alberto Núñez Feijóo, durante la cuál no dudó en desmontar un bulo del popular en pleno directo. "Me sorprendió tanto como al resto del país que fuese noticia hacer eso. Salí de esa entrevista sin pensar que hubiese hecho algo extraordinario. Feijóo me dijo una mentira que había estado repitiendo durante la campaña electoral", confesó la comunicadora ante el Gran Wyoming.

"No es que fuese una periodista rápida, había estado repitiendo el mismo bulo que había dicho durante toda la campaña a varios compañeros", aseguró Intxaurrondo, insistiendo en que era "lo que tenía que hacer" como profesional de la información. "Vamos a seguir combatiendo los bulos, aunque se inventen cualquier bulo personal", advirtió ante el público del coloquio.

El Gran Wyoming habla sobre censura y advierte a Intxaurrondo: "Si mañana gana el PP, tú estás en la calle el lunes"

Y en un momento de la charla, la comunicadora de La 1 se pronunció alto y claro sobre el silencio en la profesión. "Los medios de comunicación hemos estado callados durante años mientras otros compañeros con nombres y apellidos ponían en marcha bulos. Hoy en día nosotros podemos señalar a otro medio y decir que esa noticia no puede entrar en el relato de la actualidad porque es mentira", señaló la periodista antes de que el Gran Wyoming le sorprendiese con una inesperada advertencia.

Los bulos no son ni de izquierdas ni de derechas, son de extrema derecha y siempre van en la misma dirección.

— José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) November 17, 2024

"Yo solo puedo hablar de determinados medios. Y te aseguro que si mañana gana el PP porque hay una moción de censura, tú estás en la calle el lunes", apuntó de forma tajante el rostro de La Sexta, recordando la censura que él mismo ha sufrido a lo largo de su carrera. El comunicador insistió en que le han "echado de todas las cadenas por gilipolleces absurdas, todas relacionadas con la censura".

Así, el Gran Wyoming puso de ejemplo su despido de 'El peor programa de la semana' en TVE o su final en 'Caiga quien caiga' en Telecinco. "Teníamos un programa de grandísimo éxito, que cubría toda la fachada de Telecinco. Éramos la imagen de legitimación de una cadena que estaba acusada de hacer telebasura. Una simple llamada de Aznar...", recordó el conductor de 'El Intermedio'.

"Aznar llamó a Vasile y dijo que nos teníamos que ir fuera"

"La verdad se supo tiempo después. En principio, la causa del despido fulminante, cuando nos acababan de renovar, fue que el formato estaba agotado. Luego lo hicieron tres veces más con distintos presentadores", comentó con recelo Wyoming antes de desvelar el motivo real de su despido. "La causa era que llamó Aznar en persona al señor Vasile y le dijo que nos estábamos riendo de su mujer y que teníamos que irnos fuera. Y al día siguiente estábamos en la calle", recordó el comunicador.

"Recuerdo otro suceso, gobernando el PSOE, teníamos un programa alucinante que se llamaba 'El peor programa de la semana'. Nos dijeron que habíamos invitado a un independentista catalán y no podía salir. Nos echaron. Al día siguiente fui a entrar y no me funcionaba la tarjeta del parking, no pude ni recoger mis pertenencias", confesó el Gran Wyoming sobre su final en TVE también.

El Gran Wyoming: "Todos los bulos van en la misma dirección"

"Todos los bulos van en la misma dirección", advirtió poco después a Silvia Intxaurrondo el conductor de 'El Intermedio'. "Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos, siempre los mismos. Yo no he visto bulos contra Aznar, ni siquiera se puede decir la verdad de ellos", insistió el rostro de La Sexta.

"¿Alguien se ha preocupado en investigar el patrimonio de la familia Aznar? ¿Algún día se va a publicar? De esa gente no se puede decir ni la verdad. Y a los demás les persiguen con saña. Esto no es una casualidad", insistió Wyoming antes de recuperar unas palabras del portavoz del Partido Popular. "Dijo que su primera misión es derrocar al Gobierno. No están ni por hacer oposición, ni por el bienestar de los ciudadanos. Están por algo que no han ganado en las urnas", apuntó el Gran Wyoming.

"Son los mismos, desde el mismo sitio y disparando al mismo sitio. ¿Se puede hacer una recopilación de bulos que atenten contra la derecha o la extrema derecha? No existen", insistió Wyoming asegurando que "los medios de comunicación que deberían ser el primer baluarte de la defensa de la libertad de expresión, se han convertido en su principal enemigo".