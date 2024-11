El demoledor y sonado 'guantazo' de Lucía a Laura en su despedida de 'Gran Hermano'

El pasado jueves Lucía fue la expulsada semanal de 'Gran Hermano'. La joven tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra y pudo reencontrarse con su familia en el plató del reality. Sin embargo, desde allí no pudo conectar con sus compañeros para despedirse. Una despedida que ha podido tener durante el debate dominical y que ha estado cargada de polémica por las palabras que le ha dedicado a Laura.

Ya en una primera conexión, Lucía ha aprovechado para mandarle a Laura un crítico mensaje sobre su futuro en el concurso. "Laura, cariño, lo único que te he hecho es existir y ni con eso he podido iluminar tu sombra. Esta vez no has podido salvarte ni con el Big Bro. Lo siento mucho, nos vemos pronto", fueron las palabras de Lucía.

La réplica por parte de la hija de María José Galera no ha tardado en llegar. "Puedes hablar muy bien, pero los actos hablan por sí solos y por eso tú estás fuera y yo estoy dentro", le ha arreado Laura. Ante ello, la última expulsada de 'Gran Hermano' ha concluido soltándole: "Hasta el jueves". Una referencia a la próxima expulsión que afronta el reality y en la que ésta permanece como nominada.

El duelo entre ambas no se ha quedado ahí puesto que, tras esa primera conexión, ambas han vuelto a cruzarse dardos. Justo cuando ésta iba a despedirse del resto de compañeros, Lucía ha comentado: "Laura, no tengo nada más que decirte. Que ya esta vez no te has podido proteger por el Big Bro. Nada, que nos veremos pronto. Siguiente, no me interesas". "Tú a mí tampoco", ha concluido diciendo Laura demostrando su mutua animadversión.