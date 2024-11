Cristina Pardo pone encima de la mesa lo que muchos cavilan sobre Díaz Ayuso en 'Más vale tarde'

Este miércoles, 'Más vale tarde' analizaba la entrevista de José Luis Martínez-Almeida en 'El Hormiguero' y sus declaraciones sobre la gestión de Carlos Mazón. Un tema que llevaba a que Cristina Pardo señalara alto y claro cuál es para ella el motivo por el que Isabel Díaz Ayuso ha estado tan callada estas semanas.

"Ha reconocido los errores y ha dado la cara. Es obvio que ha perdido cierta confianza en la sociedad valenciana pero ahora empieza una parte muy importante, que es la reconstrucción, y ahí ya no se puede fallar más", aseguró el alcalde de Madrid ante Pablo Motos sobre el presidente de la Generalitat Valenciana.

Tras recordar las palabras de Almeida sobre Mazón, Iñaki López ponía el foco en lo de "no se puede fallar más". "Es decir, Almeida reconoce errores con ese 'ya no se puede fallar más", sentenciaba el presentador de 'Más vale tarde' antes de que Cristina Pardo tomara la palabra.

Y es que era Ramón Espinar el que ponía sobre la mesa la llamativa desaparición mediática de Isabel Díaz Ayuso en esta tragedia. En este sentido, hay que decir que son muchos los que se preguntan por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado tan callada y no se ha pronunciado apenas sobre la gestión de Carlos Mazón.

Cristina Pardo se pronuncia sobre la desaparición de Ayuso en la DANA

"Lo que me llama la atención es que llevamos desde la DANA sin ver a Isabel Díaz Ayuso. Increíble, ¿eh? No la vemos desde entonces. No ha querido decir nada. ¿Qué piensa la presidenta Ayuso de Mazón?", comentaba el que fuera uno de los dirigentes de Podemos antes de que fuera Cristina Pardo quien diera la clave.

"¿Tú crees que si Ayuso no ha dicho nada no nos lo está queriendo decir todo?", le preguntaba Cristina Pardo a su compañero. Una pregunta con la que la presentadora de 'Más vale tarde' deja claro lo que muchos piensan de esta ausencia de Isabel Díaz Ayuso en plena tragedia por la DANA.

En ese sentido, Ramón Espinar contestaba que "yo creo que es un mensaje muy elocuente el de Isabel Díaz Ayuso, por eso lo pongo de manifiesto porque cuando hay una contradicción en las filas enemigas conviene señalarla". De esta forma, Cristina Pardo se atrevía a decir de forma indirecta que si Díaz Ayuso no se ha pronunciado al respecto es porque sabe que la beneficia desligarse de la estrategia de defender a Carlos Mazón.