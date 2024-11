Carmen Lomana brota contra el programa de Sonsoles ante lo que han hecho: "Tan feministas que son..."

Hace unos días, Carmen Lomana se convertía en blanco de las críticas en las redes sociales después de compartir en su perfil de Instagram una fotografía suya para promocionar un acto en el que participa. Sus seguidores no dudaron en criticar los filtros usados por la empresaria para parecer más joven.

"Pedazo filtro, parece su nieta"; "Llevas un poco de cara en el filtro"; "No haces ningún favor a la juventud con esos filtros"; "Madre mía se ha pasado con los filtros"; "¿Es tu hija?", son solo algunos de los muchos comentarios negativos que ha recibido el post de Carmen Lomana. Ella misma ha contestado a algunos de ellos, explicando que "es una foto de una campaña del Corte Inglés publicitaria hecha en el estudio. Hace unos años".

Carmen Lomana explota contra el programa de Sonsoles Ónega

Pese a esta explicación, las críticas no cesaron. Uno de los programas que comentaron las reacciones a la polémica fotografía de la socialité fue 'Y ahora Sonsoles', donde también se mostraron muy críticos con la colaboradora televisiva. Hasta tal punto que este sábado, 23 de noviembre, ha explotado contra el programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

Lo ha hecho en el programa de COPE donde colabora cada fin de semana. Visiblemente enfadada, ha dejado claro que "a mí no me afecta. Os digo a los que me insultáis que me resbala totalmente porque yo tengo muy claro quién soy. Los años que tengo, que nunca los he ocultado. Pero es alucinante que en un programa de televisión, pierdan 20 minutos con esto…".

Ante la sorpresa de sus compañeros, Carmen Lomana ha desvelado que se trataba de 'Y ahora Sonsoles', contra el que cargaba acto seguido: "Tan feministas que son, tan defensa de la mujer, en vez de decir qué vergüenza lo que han hecho con Carmen, han puesto una foto de hace unos años que está muy guapa o muy diferente, lógicamente, porque ha pasado tiempo y es una foto de estudio. Pero no, estaban indignados, porque parecía más joven en la foto. Entonces decían unas tonterías que yo ya no tengo palabras ante semejante estupidez", ha sentenciado la exconcursante de 'Supervivientes'.