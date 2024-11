Beatriz Talegón se expone sin dobleces con lo que verbaliza de la polémica de Iker Jiménez

Beatriz Talegón, expolítica del PSOE y actual colaboradora de Iker Jiménez, se ha pronunciado casi instantáneamente al polémico y viral vídeo de youtuber Rubén Gisbert restregándose en el barro minutos antes de hacer una conexión en directo desde Paiporta (Valencia) para el programa 'Horizonte'. Un gesto deplorable, incomprensible, ante el que ya se han tomado medidas drásticas.

Iker no ha tardado en reaccionar ante el revuelo, se ha mostrado estupefacto ante lo que ha hecho Gisbert en la cobertura de la DANA y ha anunciado que prescinde de él como colaborador de 'Horizonte'. "No entiendo lo que ha pasado. Tenéis mi palabra de que yo jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar", ha prometido.

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

"Estoy profundamente disgustado (...) Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo y me genere hasta mal cuerpo (...) Le diré que no puedo contar con él porque me ha fallado", ha declarado Iker Jiménez muy afectado a través de un comunicado.

Y algunos colaboradores del espacio de Cuatro han salido al paso para mostrar su indignación y defender la ética de Iker. Es el caso de Beatriz Talegón. "He visto el vídeo de Rubén Gisbert. Se me ha revuelto el estómago y se me han saltado las lágrimas. Me duele porque sé que Gisbert lleva días haciendo una labor de ayuda. Me duele porque sé que hay gente a la que quiero mucho, que se ha sentido tremendamente dolida. Me duele", ha lamentado.

"Y quiero expresar mi reconocimiento a Iker, @navedelmisterio, porque ha dado la cara inmediatamente, con contundencia y sin paños calientes. ¡Ya nos gustaría que otros tantos reconocieran las cosas desde la humanidad y con esta contundencia!", ha proseguido Talegón, ensalzando la honestidad y la responsabilidad del comunicador de Mediaset.

"Es doloroso porque muchos intentarán desprestigiar el enorme trabajo que se está haciendo. Y sí, es una tremenda y enorme falta. Puedo asegurar que no representa en absoluto el rigor y la ética que marcan el trabajo constante del equipo de Horizonte", ha concluido rotunda Beatriz Talegón, rompiendo una lanza para que este suceso no empañe la labor.