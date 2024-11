Avance 'La Promesa', capítulo del lunes 18 de noviembre: Jana cae en una emboscada sin saberlo

El conde de Ayala pierde el oremus en La Promesa por completo e intenta asfixiar a Petra, poniendo su vida en peligro, pero en el último momento se presenta Martina y tiene que abortar su intenciones criminales. Aun así, este susto le permite comprobar que el padre de su hijo es capaz de todo.

Por fin llega el momento en que Jana debe subir a la planta noble, lo que no sabe es que, desde el primer momento, las cosas no van a ser como esperaba. Harta de esperar está Catalina con Pelayo, pero será Martina quien intervenga para forzar al Conde a tomar una decisión sobre si hay boda o no con su prima.

En paralelo, llega el día de la marcha de Rómulo y las despedidas hacen de ella algo tremendamente difícil para el mayordomo. Y Samuel se va adaptando a su estancia en La Promesa, aunque, poco a poco, sus acciones empiezan a levantar las suspicacias del servicio. Sobre todo cuando María Fernández le pilla sustrayendo un crucifijo de la zona noble.

Además, María, que ha roto con Salvador, promete asumir el encargo cuando Manuel le pide ayuda desesperada de cara a que la “subida” de Jana a la planta noble sea más llevadera.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 466 del lunes 18 de noviembre

Tras un recibimiento digno de una reina por parte de la familia Luján, Jana se instala en la zona noble de La Promesa sin saber que todo es una trampa de la marquesa. Sin embargo, la antigua doncella aún no se siente preparada para asumir su nueva vida y apenas abandonará su nueva habitación.

Además, un nuevo desaire de Jana provocará la ira de Cruz, que tomará una decisión con el objetivo de que se sienta más presionada y violentada, y así irla minando poco a poco hasta salirse con la suya.

El robo del crucifijo por parte del padre Samuel ha transcendido y todos los empleados se disponen a buscarlo sin que María Fernández se atreva a desvelar quien está detrás de su desaparición.

Tras su fogosa reconciliación, Pelayo está dispuesto a casarse con Catalina cuanto antes. Y Petra y Martina unen sus fuerzas para destruir al hombre que ha intentado amargar sus vidas: el conde de Ayala. Por ahora, Martina ya se ha enterado de que él era el padre de Feliciano.

Las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Julia acorralan a Curro, y Martina le recomienda que no se case si no quiere, pero no tiene nada fácil librarse de ello, porque José Juan no para de presionar.