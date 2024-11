Ana Rosa clama contra una invitada de 'El diario de Jorge' por reventar su conexión: "¡Cállate ya!"

Este martes, la conexión diaria entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana se veía alterada por la discusión de las dos últimas invitadas de 'El diario de Jorge' provocando que la presentadora de 'TardeAR' clamara contra una de ellas por reventarle su cebo.

'El diario de Jorge' abordaba en su último tramo de este martes el enfrentamiento de Argentina y Asunción. La primera llegaba al programa de Jorge Javier acusando a su amiga de haberle hackeado sus cuentas en redes sociales.

Así, Argentina visitaba 'El diario de Jorge' para denunciar que Asunción le había robado sus redes sociales y le había estafado y se había puesto los dientes con el dinero que había ganado a su costa. Por su parte, Asunción llegaba al espacio de Jorge Javier Vázquez sin saber a qué se enfrentaba y quién le había llevado al programa.

Tras comprobar que se trataba de Argentina, ambas invitadas tenían un fuerte enfrentamiento, que incluso continuaba cuando Jorge Javier daba paso a Ana Rosa para darle el relevo a 'TardeAR' y saber de qué iba a hablar este martes en su programa.

Argentina y Asunción se enfrentan en 'El diario de Jorge': "Eres una payasa"

"¿Pero tú no tenías cáncer que me llamabas llorando?", le soltaba Asunción a Argentina nada más entrar al plató. "Tienes mucho morro, no puedes ir por la vida estafando que los dientes te los has puesto de mi cuenta corriente", le replicaba Argentina. "¡Qué hija de puta!", soltaba Asunción. "Escucha y si me cago en su puta madre...", espetaba Argentina provocando que Jorge Javier las parara y se pusiera en medio de ambas para evitar que llegaran a las manos.

"No tienes piedad ni humanidad, eres una estafadora", insistía Argentina mientras Asunción no paraba de llorar. "Eres una sin vergüenza igual lloras que te pones los dientes", añadía Argentina. "Pero qué estás diciendo, eres una payasa", le soltaba Asunción. "Y tu una tirada y una arrastrada", se defendía Argentina antes de que Jorge Javier conectara con Ana Rosa.

"Hacker, puta destrucción", se ponía a gritar Argentina y Jorge Javier le seguía el juego repitiéndolo. "Ana Rosa, ¿tú todos los dientes que tienes son tuyos?", le preguntaba el catalán a su compañera que no dudaba en responder que "sí" mientras se los enseñaba. "Son míos, no tengo fundas y no tengo amigas así", aseveraba la presentadora de 'TardeAR'.

El brote de Ana Rosa contra Argentina antes de 'TardeAR': "¡Cállate ya!"

Justo entonces, Asunción y Argentina volvían a enzarzarse provocando que Jorge Javier y Ana Rosa no pudieran hablar. "Fue a un programa con el sobrino, que aún estando mal y enfermo lo puso a parir y mi hija que está enferma...", trataba de decir Asunción mientras Jorge Javier la censuraba diciéndole que "Ana Rosa tiene mucha cosa encima". Tras ello, animaba a sus invitadas a ir al plató de 'TardeAR' para continuar con su discusión.

"Jorge hasta luego que te sea leve, adiós", le decía Ana Rosa justo cuando aparecía en el plano Mario Vaquerizo, que regresaba a su programa tras su aparatosa caída. "Argentina, ¡cállate ya!", le soltaba entonces Ana Rosa Quintana a la invitada de Jorge Javier al no dejarla hablar. "Hombre, que hoy hay que dar la bienvenida a Mario Vaquerizo", sentenciaba la presentadora de 'TardeAR'. "De regalo le vamos a enviar a Argentina, ale Argentina al plató de Ana Rosa", terminaba apostillando Jorge Javier.