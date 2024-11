A Lorena Castell le hacen posicionarse entre Broncano y Motos y descoloca con esta respuesta

Lorena Castell ha participado en el podcast de Malbert, en el que el conocido youtuber le ha hecho mojarse entre David Broncano y Pablo Motos en mitad de la gran pugna que existe entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' desde que arrancó la presente temporada televisiva.

"¿Team Broncano o team Pablo Motos?", le plantea. "Pues yo es que me llevo muy bien con los dos", ha asegurado la colaboradora mientras Malbert le acusaba de "bienqueda". "Bienqueda no, esto no es mamá o papá; con Broncano he trabajado muchos años y con Pablo también me llevo muy bien", ha defendido ella.

"Yo a la gente la juzgo por lo que he vivido. No juzgo las entrevistas que hace Broncano, porque también hay gente que dice que no se las prepara, pero a mi me gusta lo que hace. No obstante, luego tenemos el público de toda la vida que lleva con Pablo muchas ediciones", ha resaltado Lorena Castell.

En ese momento, Malbert ha dicho abiertamente que Pablo Motos se ha dedicado a "blanquear el fascismo" durante estos años, pero Lorena no ha querido entrar ahí. "Los dos formatos se mantienen en antena porque son dos formatos que muestran dos cosas distintas", ha puntualizado.

Acto seguido, Lorena Castell ha lanzado un augurio sobre Broncano: "Pero a la que llevemos dos años con Broncano también le van a caer las críticas. Que yo soy muy amiga de David, pero al final cuando alguien está tan expuesto el hate le va a llegar". "Así que no me voy a posicionar sobre si de mamá o de papá", ha reiterado.

"Claro, no vaya a ser que pierdas una promo en 'El Hormiguero'", le ha arreado Malbert. "No, no la perdería ni por hablar bien ni por hablar mal. Yo mi lugar en televisión me lo gano por mi trabajo", le ha confrontado Castell.

Acto seguido, el creador de contenidos se ha interesado por las "machistadas" de Pablo Motos durante su trayectoria. "Hay que entender de dónde venimos y, obviamente, si las compilas todas, pues es una mala publicidad, ¿pero tú te crees que Pablo no intentará tener herramientas para no caer a partir de ahora en algo así?", ha replicado Lorena Castell, evitando también la polémica.

"¿A ti como amiga de David Broncano no te duele que el bulo de que el fichaje de Broncano venía de Moncloa se iniciase en 'El Hormiguero'?", le ha preguntado el youtuber en último lugar. "Joder, pues me acabo de enterar, no lo sabía. Hombre, no tiene ningún sentido", ha afirmado la también presentadora. "Pero los dos tienen que estar (en la tele) hasta que se decida, que no seremos tú y yo quien lo hagamos", ha sentenciado.