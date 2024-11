A Anabel Alonso le basta una sola frase para desmantelar lo dicho por Felipe González de la DANA

Si algo caracteriza a Anabel Alonso es que no tiene pelos en la lengua. Y si hace unos días, la actriz y presentadora no dudaba en sentenciar a Antonio Banderas por cuestionar al Gobierno por la gestión de la DANA, ahora no ha dudado en hacer lo propio con Felipe González.

Desde que el pasado sábado, Pedro Sánchez hiciera una declaración institucional en la que dijo que si Carlos Mazón como Presidente de la Generalitat necesitaba más recursos que los pidiera son muchos los rostros como Miguel Bosé, Pablo Motos o Ana Rosa Quintana los que están manipulando esa frase.

Así, está corriendo como la pólvora el bulo de que lo que dijo Sánchez de forma chulesca fue "si quieren ayuda, que la pidan" cuando la frase real que empleó el Presidente del Gobierno fue "si necesitan recursos que los pidan y ahí estará el Gobierno".

Este martes, Felipe González ha participado en un encuentro del diario El Norte de Castilla en Valladolid donde se ha pronunciado sobre la crisis de la DANA volviendo a cuestionar a Pedro Sánchez y manipulando sus frases. "¡Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho!", aseguraba el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996. Después recordaba que él en 1982 tuvo que hacer frente a una riada en Bilbao y 24 horas después envió a las Fuerzas Armadas.

"No me lo piden a mí, se lo piden al Estado. El Estado español se articula en un poder central que no se centrifuga, lo que se hace es descentralizar pero no centrifugar y yo di la orden de que el ejército de tierra fuera a Bilbao desde Burgos", añadía tal y como ha recogido Europa Press. Unas declaraciones a las que ha contestado Anabel Alonso.

Felipe González se ha convertido en el mayor propagador de la ultraderecha en España. pic.twitter.com/oRMUH0uXjo — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 5, 2024

Así, después de ver las declaraciones de Felipe González a través de Europa Press, Anabel Alonso no se ha podido quedar callada y no ha dudado en opinar lo que piensa del ex presidente socialista. "Este jarrón chino no hace más que estorbar", sentencia.