Un histórico de ‘El Hormiguero’ clama contra lo que hizo Franco Colapinto: «Así no se puede trabajar»

Franco Colapinto se ha convertido en uno de los invitados más polémicos de ‘El Hormiguero’. Su primera visita al programa de Pablo Motos estuvo marcada por su falta de motivación y su actitud desafiante hacia el presentador. Pero fue su peligrosa conducta durante una de las pruebas del espacio de Antena 3 lo que terminó desatando la ira de Marron, que no dudó en sentenciar al invitado tras hacer oídos sordos a sus indicaciones de seguridad.

Desde que Pablo Motos arrancó esta nueva temporada en Antena 3, ningún invitado de ‘El Hormiguero’ le había puesto en una tesitura parecida a la que el piloto de Fórmula 1 le sometió este lunes. «¡Qué nombre de mierda!», espetó el argentino nada más conocer a Trancas y Barrancas, un tono que más tarde usaría también para cortar de raíz las preguntas del valenciano. «Igual no hablamos tanto de Fórmula 1, porque no tienes ni idea de ello. Estás perdido y me haces cada pregunta…», llegó a espetar el invitado.

Marron pierde la paciencia ante las formas de Franco Colapinto en ‘El Hormiguero’: «Es lo más rebelde»

Tras dejar a todos a cuadros durante la primera parte de la entrevista, el presentador recibió rápidamente Marron para intentar dejar a un lado la tensión lo antes posible, pero no iba a ser así. El científico del programa presentó el peculiar reto de la noche, iban a crear confeti con rollos de papel higiénico a través de bombonas de oxígeno. «Es que yo no sé qué es el confeti», espetó Franco Colapinto, que se negó entonces a seguir las indicaciones de seguridad del colaborador.

Ni gafas, ni cascos para los oídos o cualquier tipo de protección ante la peligrosa prueba. El argentino desacató por completo dejando el equipo sobre la mesa. «¿Te has quitado todo? Ponte los cascos por lo menos», le aconsejó Marron, una sugerencia que el piloto no dudó en rechazar con desprecio. «¿Pero tú sabes el ruido que hay en la Fórmula 1?», contestó con prepotencia mientras el colaborador no daba crédito.

«Yo así no puedo trabajar»

«Es el tío más rebelde que me he echado a la cara en la vida», sentenció Marron justo antes de comenzar la prueba, la cual el invitado terminó por estropear al no mostrar el más mínimo esfuerzo. Pese a la insistencia de la ayudante, que le animaba a colocar el rollo de papel en el sitio correcto para conseguir el confeti, Franco Colapinto desistió rápidamente, frustrando el reto. Y una vez se alejó de las bombonas, recibió una pertinente reprimenda.

«No solo no se ha puesto las gafas ni los cascos… si no que ha habido un momento en el que ha mandado el tubo a tomar por culo y ha empezado a poner los dedos en su lugar. Yo así no puedo trabajar de verdad«, lamentaba Marron justo antes de proceder a ver la breve repetición en la que una vez más quedaba patente el pasotismo del piloto en su primera, y tal vez única visita al espacio de Antena 3.