Susanna Griso pone el grito en el cielo tras la entrevista de Elisa Mouliaá en 'Espejo Público'

El pasado jueves, Íñigo Errejón saltaba al centro de la polémica después de que Elisa Mouliaá lo señalase por un delito de agresión sexual. La confesión, que se produjo en 'X' horas después de que el portavoz de Sumar anunciase su retirada de la vida política, abrió la veda para que más víctimas diesen un paso al frente. Y este lunes, la presentadora ha querido pronunciarse por primera vez sobre lo sucedido a través de unos audios en 'Espejo Público' y la reacción de Susanna Griso no se ha hecho esperar.

"La agarró fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de forma violenta", puede leerse en la denuncia que la actriz interpuso después de dar un paso adelante en 'X' confesando su episodio de violencia. Sin embargo, las redes no han tardado en poner en duda su versión de los hechos.

Elisa Mouliaá narra su primer encuentro con Íñigo Errejón en 'Espejo Público' tras la lluvia de críticas

Por eso, Elisa Mouliaá ha decidido pronunciarse por primera vez este lunes en 'Espejo Público'. El documento, que narraba el encuentro que el cofundador de Podemos con la presentadora en una fiesta, ha sido objeto de análisis y críticas durante los últimos días. "Ha sido un fin de semana horrible, no he dormido nada. No he podido evitar leer, porque te llega", confesaba la actriz en el espacio conducido por Susanna Griso.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Me voy a defender hasta el final. He contestado a todo y sé que no lo tengo que hacer, todo el mundo me ha recomendado que no lo haga, pero al final respondes y creo que lo voy a seguir haciendo, porque no me voy a callar", sentenció Mouliaá en uno de los fragmentos de audios compartidos por el magacín.

Cuando le preguntaron si Íñigo Errejón se había puesto en contacto con ella tras la denuncia, la actriz respondió un "no" tajante. "Lo que estoy recibiendo es mucho 'haterismo', mucha mujer que no se cree la historia… Bueno, es que no tiene porqué ser creíble", continuó explicando Elisa Mouliaá como respuesta directa a todos los que ponen en duda su denuncia.

"Le admiraba como político pero no le conocía como persona"

"A veces las cosas son contradictorias, yo acabé en el coche y no sé muy bien por qué acabé ahí, pero el caso es que acabé. Si ahora me están tomando por loca, imagina si lo cuento cuando no había más denuncias", sentenció la actriz en su conversación telefónica con una de las redactoras del programa. Fue entonces cuando se remontó a cuál fue su primera toma de contacto con el antiguo portavoz de Sumar.

"Yo publiqué un titular, hice unas fotos para una revista y el titular que me pusieron fue que yo era feminista porque creía en la igualdad de derechos y, entonces, él me aplaudió y fue la primera interacción que tuvimos", recordó Elisa Mouliaá. "Y, luego, estuvimos, con lo típico que te contesta 'stories' y empiezas a hablar", explicó la colaboradora de 'Zapeando' mientras Susanna Griso y compañía escuchaban atentamente.

Y es que, la actriz confesó que veía a Íñigo Errejón como "lo más esperanzador que teníamos para España", y que "le admiraba como político pero no le conocía como persona". Después de matizar que pudo estar "ilusionada", pero no enamorada, Mouliaá volvía a subrayar la gravedad de la situación. "Acosar sexualmente a una persona que acabas de conocer sin mediar palabra, sin una buena conversación, sin un flirteo… ¡Es que nos acabábamos de conocer!", insistió la presentadora.

Susanna Griso estalla contra Íñigo Errejón: "¡Qué falta de coherencia!"

Justo después de escuchar todos los audios de la actriz en plató, Susanna Griso terminó poniendo el grito en el cielo. "¡Bueno! es que no doy crédito!", exclamó la presentadora para romper una lanza a favor de Elisa Mouliaá. "Ella escribe el titular, él le da aplausos y ahí comienza el primer contacto. ¡Vaya paradoja, ¿no?", insistía la conductora de 'Espejo Público', visiblemente conmocionada por sus palabras.

"¡Qué falta de coherencia todo!", apostillaba la periodista mientras una de sus colaboradoras aseveraba que, precisamente utilizaba todo el discurso feminista a su favor para cometer este tipo de abusos. "Él usa el feminismo para entrarle a ella, claramente, y a partir de ahí es un año de relación vía Telegram que deriva en ese primer contacto", terminaba sentenciando Griso para resumir las declaraciones de Mouliaá.