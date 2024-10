Sonsoles Ónega se revuelve con vehemencia con Roberto Brasero y tienen este choque en directo

Roberto Brasero y Sonsoles Ónega han tenido un choque en 'Y ahora Sonsoles' durante la cobertura de la DANA más devastadora y mortífera del siglo, con casi un centenar de muertos. Y el origen ha sido una discrepancia de la presentadora con el experto en meteorología por algo en lo que Ónega ha acabado demostrando una cierta ignorancia.

"Roberto, ayer te preguntamos 80 veces por activa y por pasiva, y en idiomas, si esto se podría haber evitado", le ha planteado en su visita al plató. "No, no se podría haber evitado porque la DANA va a llegar sí o sí. Lo que puedes hacer es tener prevención, y prevención meteorológica hubo porque se activaron las alertas", ha respondido tajante Roberto Brasero.

"No, no, ahí es donde te digo que no", le ha encarado con vehemencia Sonsoles Ónega, que ha confundido los avisos de la AEMET, perfectamente lanzados con antelación, con esa alerta tardía que emitió Protección Civil a última hora de la tarde cuando la situación ya estaba desbordada.

Sonsoles Ónega patina con Roberto Brasero

El rifirrafe de Roberto Brasero y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

"No, porque la alerta con el teléfono móvil con la que nos dieron la barrina en el covid ayer no sonó hasta las ocho y veinte", ha replicado la presentadora mostrándose cargada de razón. "No, Sonsoles, pero es que eso no parte desde meteorología", le ha rectificado Roberto Brasero cariacontecido, haciéndole ver que no estaba en lo cierto y que la alerta de la AEMET (que sí hizo bien su trabajo) y la de Protección Civil son distintas.

"Está la AEMET y luego hay una cadena para que se tomen las decisiones, pero si no tenemos la primera pata, no funciona. Sin embargo, en este caso si sabíamos que venía algo muy gordo. La DANA se sabe desde tres días antes o incluso cuatro y, cuando llega el día, se aproximan (AEMET) a la zona que puede ser más afectada y se pone el aviso máximo", ha defendido Roberto Brasero ante el cuestionamiento de Sonsoles. "Entonces es político", ha apostillado la comunicadora, desviando el foco después de patinar en ese asunto.

Por su parte, Antonio Naranjo, que no ha parado de interrumpir y pisar a Roberto Brasero, ha concluido el debate apuntando lo siguiente: "Vamos a explicar el protocolo porque está definido. Cuando a AEMET activa una alerta de esas características, roja en este caso, hablando de lluvias torrenciales, hay dos opciones: o pones en marcha a la Dirección General de Protección Civil, que tiene un protocolo de 62 páginas, o no la pones y dejas que la gente haga su libre interpretación del riesgo".