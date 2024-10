Sonsoles Ónega da una cortante reprimenda a Cruz Morcillo y no tolera su última intervención

Un controvertido caso de infidelidad, abordado con la propia protagonista en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’, ha dado lugar a un rifirrafe entre Sonsoles Ónega y la periodista y colaboradora Cruz Morcillo, rostro habitual del programa y especializada en sucesos.

«Aquí tenemos a Inés. Casada, embarazada y engañada en apenas año y medio. Se casó totalmente enamorada de su marido y, seis meses después, empieza a sospechar de que le estaba siendo infiel. Cuando nace el niño, ya no era una sospecha, era una certeza», ha introducido la presentadora.

Tras exponer su caso, Cruz Morcillo ha hecho un comentario que no ha gustado nada a Sonsoles Ónega. «Esto es la historia más normal, ¿no?», ha apuntado la tertuliana. «¿Cómo que es la historia más normal?», le ha encarado. «Quiero decir que es una historia habitual», ha matizado, haciendo hincapié en que la historia de Inés no es la primera ni la última.

«¿Que es habitual que te pongan los cuernos en el minuto cero? ¿Pero cómo que es lo habitual Cruz? No normalicemos la infidelidad, por Dios», ha estallado Sonsoles, impugnando con vehemencia esta última intervención de Cruz Morcillo. «No, no, yo no estoy normalizando nada», le ha negado la periodista jienense. «Otra cosa es que digas que es humano», le ha tratado de rectificar Ónega.

Acto seguido, se ha vivido otro momento de tensión cuando la invitada ha revelado que se enteró de que su exmarido estaba con tres mujeres más cuando se iba a casar. «Me da dolor, pero cómo es posible. Ves, esto no es normal Cruz Morcillo», ha reaccionado escandalizada Sonsoles.

«Pero una pregunta, ¿la querida sabía que tú estabas en su vida?», ha preguntado Teresa Bueyes, también colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’. «¿La querida? Por favor, Teresa, que parece esto una telenovela, esto es una tertulia», ha criticado Cruz Morcillo, a la que se le percibía con disgusto. «Perdona, es que la vida es una telenovela», le ha rebatido de nuevo Sonsoles. «Es que es súper machista decir ‘la querida'», ha rematado la Cruz sin rodeos.