Silvia Intxaurrondo opina en estos términos de Broncano y si hay una «lucha ideológica» en TVE

Se va a cumplir un mes desde que TVE estrenó ‘La revuelta’ y desde entonces no se habla de otra cosa. David Broncano ha hecho historia al conseguir lo que parecía imposible: arrebatar el liderazgo a ‘El Hormiguero’. Después de que Andreu Buenafuente hablara de esta rivalidad tras su paso por el programa de TVE, ahora es Silvia Intxaurrondo la que se manifiesta.

Desde que se conoció el fichaje e incluso desde que se publicó que TVE quería fichar a David Broncano, fueron muchos los medios de comunicación (de derechas) que intentaron hacer creer que todo era un movimiento político desde Moncloa porque Pedro Sánchez quería acabar con Pablo Motos. Y aún hoy son muchos los que creen que fue el presidente del Gobierno el que movió los hilos para que el cómico y el equipo de ‘La Resistencia’ acabaran en La 1.

Sobre esta guerra ideológica que se ha vivido entre Pablo Motos y David Broncano, se pronuncia Silvia Intxaurrondo en una entrevista para El Español. «Yo veo el programa de Broncano como un producto televisivo. Y desde el principio dije sinceramente que iba a ser un éxito. Es algo nuevo, es un humor que a mí personalmente me gusta», empieza diciendo la directora y presentadora de ‘La Hora de La 1’.

Así, Intxaurrondo no duda en decir cuál es la clave del éxito de ‘La Revuelta’. «La clave para mí es que nunca llevan un guión ni una escaleta preestablecida. Es la sorpresa, es como sumarte a una conversación ajena. Y además creo que está uniendo a distintas generaciones delante de la televisión. En ese aspecto, Televisión Española ha recuperado a un público joven que habíamos perdido», recalca la presentadora.

Al preguntarle por esa batalla ideológica que se ha creado entre los que ven ‘El Hormiguero’ y los que ven a Broncano, Silvia Intxaurrondo prefiere verlo de otra manera. «Yo no creo que se aborde así. A mí la gente no me dice, ‘como opción ideológica voy a posicionarme por Broncano o por Pablo Motos’. No, me dicen si les gusta o no una broma o un invitado», sentencia.

Asimismo, la vasca insiste en ver que lo que se ha creado es una guerra de audiencias y no una lucha entre los que apoyan al Gobierno y los de la llamada «fachosfera». «¿Y no será que en el fondo había una pelea por la audiencia? Es que igual las cosas son más sencillas», asevera al respecto.

En este sentido, el periodista de El Español, le cuestiona a Silvia Intxaurrondo si una cadena pública como TVE debería buscar liderar en audiencia o buscar otro tipo de objetivos. Y la respuesta de la presentadora que lidera muchos días con ‘La Hora de La 1’ es clara. «¿Por qué no? El objetivo de Televisión Española en el caso de los programas de actualidad es ofrecer una información veraz… y que llegue al mayor número de gente posible. Entonces, con lo de Broncano, no nos engañemos. Aquí no hay lucha ideológica ni nada, aquí hay una pelea encarnizada por la audiencia y la está ganando Broncano, porque era evidente que el producto es muy bueno», defiende.

«Entonces, vamos a dejarnos de intereses ideológicos, son intereses empresariales. ¿No será que hay otras cadenas que cuando vean mermada su audiencia van a ver mermada su publicidad y por tanto sus ingresos? Pero lo que les interesa es plantear una batalla ideológica», concluye.